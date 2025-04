Lula teria 48% contra 39% de Tarcísio em cenário de 2º turno, diz Datafolha

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atualmente em seu terceiro mandato no comando do país, tem 48% das intenções de voto em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026 contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que ficou com 39%, segundo pesquisa do Datafolha publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, neste sábado.

Outros 13% disseram que votarão em branco, nulo ou em nenhum dos dois. Um total de 1% não soube responder, afirmou o jornal, citando dados da pesquisa.

O levantamento foi realizado entre terça e quinta-feira desta semana e ouviu 3.054 pessoas com 16 anos ou mais em 172 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Lula também lidera contra outros nomes vinculados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que em março se tornou réu por tentativa de golpe de Estado após decisão unânime da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal.

Segundo o Datafolha, Lula tem 50% das intenções de voto contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que soma 38%; alcança 51% contra 34% do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) que deixou o Brasil há duas semanas para morar nos Estados Unidos.

Mas, de acordo com a pesquisa, em um eventual confronto com Jair Bolsonaro, Lula tem 49% das intenções de voto para segundo turno ante 40% do ex-presidente que está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior de Eleitoral (TSE).

Em cenário em que Lula decide não voltar à Presidência pela quarta vez, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aparece com 43% das intenções de voto de segundo turno contra 37% do governador de São Paulo aliado de Bolsonaro.

Em uma eventual repetição da disputa entre Haddad e Bolsonaro, que em 2018 foi vencida pelo segundo, o ministro da Fazenda tem 45% contra 41% das intenções de voto.