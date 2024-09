Uma única pessoa tem R$ 11,2 milhões 'esquecidos' em sistema do BC

Dos quase R$ 8,6 bilhões ainda não resgatados do Sistema de Valores a Receber do BC (Banco Central), R$ 11,2 milhões pertencem a uma única pessoa física. Caso o dinheiro esquecido não seja resgatado, o valor será utilizado pelo governo para compensar a reoneração gradual da folha de pagamentos de 17 setores da economia.

O que aconteceu

Uma única pessoa física tem R$ 11,2 milhões a receber. O valor é o maior entre os R$ 6,6 bilhões disponíveis para resgate por 41,9 milhões de pessoas físicas.

Entre empresas, o maior valor disponível soma R$ 30,4 milhões. O montante representa uma pequena fatia do total de R$ 1,97 bilhão a ser recuperado por 3,6 milhões de pessoas jurídicas.

Seis em cada dez têm menos de R$ 10 a receber. Os 32,9 milhões de brasileiros são 63% do total de pessoas ou empresas com dinheiro a receber. Outros 25,3% (13,2 milhões) podem retirar entre R$ 10,01 e R$ 100. Já para 9,9% (5,2 milhões), o valor esquecido varia entre R$ 100,01 e R$ 1.000.

Menos de 1 milhão de pessoas podem sacar mais de R$ 1.000. A maior fatia dos recursos disponíveis no sistema de valores a receber do Banco Central representa apenas 1,8% daqueles que ainda não retiraram o dinheiro esquecido, total equivalente a 931.874 pessoas físicas.

Resgates

Consumidores e empresas têm 30 dias para reaver o dinheiro. O prazo consta na aprovação da proposta de utilizar os valores esquecidos para compensar a reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores da economia. Caso os recursos permaneçam no Sistema de Valores a Receber após esse período, poderão ser incorporados pelo Tesouro Nacional.

Ferramenta do Banco Central devolveu R$ 7,7 milhões esquecidos. Desde o lançamento da plataforma, em 2022, o Sistema de Valores a Receber disponibilizou R$ 5,6 bilhões a 20,6 milhões de pessoas físicas e R$ 2 bilhões a 1,6 milhão de pessoas jurídicas.

Maiores resgates foram realizados no ano passado, segundo o BC. Para pessoas físicas, a retirada de R$ 3,3 milhões por uma única pessoa aconteceu em março de 2023. Em julho, foi a vez do maior saque entre pessoas jurídicas, de R$ 2,8 milhões para uma única empresa.

Bancos são a principal origem dos valores esquecidos. Segundo os dados mais recentes disponibilizados pela autoridade monetária, as instituições somam 4,96 bilhões do montante esquecido. Na sequência, aparecem as administradoras de consórcio (R$ 2,4 bilhões), as cooperativas (R$ 808,8 milhões) e as instituições de pagamento (R$ 263,4 milhões).

Como consultar o dinheiro esquecido

A verificação está disponível no Sistema de Valores a Receber. A ferramenta permite que pessoas físicas e jurídicas verifiquem se têm recursos esquecidos em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras. Também é possível consultar recursos de pessoas falecidas.

Para a consulta, basta o CPF e a data de nascimento da pessoa. O acesso fica disponível no site oficial do sistema. Informe os dados solicitados e clique em "consultar". Caso seja indicada a existência de valores a receber, é preciso entrar no sistema com a sua conta gov.br para confirmar o resgate.

É importante ficar atento para não ser vítima de criminosos. Nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram, nem faça nenhum tipo de pagamento para ter acesso aos valores. Ninguém pedirá dados pessoais ou senhas para liberar o dinheiro. Todos os serviços dos Valores a Receber são gratuitos.