Papa pede libertação de reféns e soluções de paz em Gaza

CIDADE DO VATICANO, 15 SET (ANSA) - O papa Francisco reiterou neste domingo (15) seu apelo à libertação dos reféns e ao fim do conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

"Rezo pelas vítimas e continuo próximo de todas as famílias dos reféns. Que cesse o conflito na Palestina e em Israel, que cesse a violência, que cesse o ódio e que os reféns sejam libertados", pediu ele após a recitação da oração do Angelus.

Perante uma multidão de fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano, o argentino pediu que "as negociações continuem e que soluções de paz sejam encontradas".

Durante o apelo, Francisco lembrou do jovem Hersh Goldberg, de 23 anos, encontrado morto no início de setembro, com outros cinco reféns, em Gaza".

"Em novembro do ano passado encontrei-me com a sua mãe, Rachel, que me impressionou pela sua humanidade. Acompanho-a neste momento", afirmou.

A guerra na Faixa de Gaza foi deflagrada após um ataque do Hamas deixar 1,2 mil mortos em Israel, no dia 7 de outubro de 2023. Em resposta, o governo do premiê Benjamin Netanyahu já provocou a morte de mais de 41 mil pessoas, segundo autoridades do enclave palestino.

Durante sua intervenção neste domingo, o líder da Igreja Católica também pediu orações pelas vítimas das "guerras que ensanguentam o mundo", como ocorre "na martirizada Ucrânia, Myanmar e Oriente Médio".

"Tantas vítimas inocentes. Penso nas mães que perderam filhos nas guerras, quantas vidas jovens ceifadas", lamentou. (ANSA).

