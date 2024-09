Haití critica declarações de Trump contra imigrantes

O governo do Haiti condenou, nesta quarta-feira (11), o que chamou de "declarações discriminatórias" feitas nos Estados Unidos por líderes republicanos e repetidas pelo ex-presidente Donald Trump no debate eleitoral da véspera, segundo as quais imigrantes haitianos teriam se alimentado de cães e gatos no estado de Ohio.

"Infelizmente, esta não é a primeira vez que compatriotas no exterior são vítimas de campanhas de desinformação, estigmatizados e desumanizados para servir a interesses políticos eleitorais", lamentou o ministério de haitianos que vivem no exterior.

Desde a última segunda-feira, figuras conservadoras dos Estados Unidos, algumas delas do entorno de Trump, promovem a tese de que haitianos sem documentos teriam matado animais de estimação para consumo próprio no estado de Ohio. Os fatos teriam ocorrido em Springfield e foram desmentidos pela polícia da cidade.

Antes de Trump, o magnata Elon Musk, dono do X,também deu ressonância ao boato, em um país onde dois terços dos lares possuem um pet.

"Condenamos categoricamente essas declarações, que atentam contra a dignidade dos nossos compatriotas e poderiam ameaçar suas vidas", ressaltou o governo haitiano.

