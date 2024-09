Cartão de resposta do CNU 2024 é liberado; veja aqui como acessar

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) divulgou nesta terça-feira (10) as imagens dos cartões de resposta do CNU (Concurso Nacional Unificado).

Como acessar o cartão de resposta do CNU 2024?

Os cartões de resposta estão disponíveis para consulta no site da Cesgranrio. Para acessar as imagens, o candidato deve entrar na Área do Candidato, mesma seção onde foi realizada a inscrição para o concurso. Clique aqui para acessar a página.

Os cartões foram digitalizados na sede da Cesgranrio. De acordo com o MGI, o processo começou na primeira semana de setembro, após o recolhimento de 100% dos cartões, além de provas e materiais administrativos utilizados durante a aplicação do CNU. Segundo o ministério, a digitalização garante que todos os registros serão preservados de forma adequada e que o acesso às informações estará assegurado.

As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva serão divulgadas no dia 8 de outubro. Após a divulgação, haverá dois dias para pedidos de revisão das notas da discursiva (08 e 09/10). A convocação para o envio de títulos, pela internet (via upload), também será feita no dia 8 de outubro.

A divulgação do resultado definitivo da seleção está prevista para 21 de novembro. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação, por sua vez, terá início em janeiro de 2025.

Cronograma do CNU