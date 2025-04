Bolsonaro será transferido hoje em UTI aérea para Brasília, diz senador

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será transferido de Natal, no início da tarde de hoje, em uma UTI aérea da Unimed para o Hospital DF Star, em Brasília. A informação foi confirmada pelo senador e ex-ministro Rogério Marinho (PL).

O que aconteceu

De acordo com o senador, decisão foi tomada pelo médico particular do ex-presidente, Cláudio Birolini, que chegou na madrugada de hoje a Natal para acompanhar o estado de saúde de Bolsonaro. O estado clínico do ex-presidente, segundo o senador, permanece estável, mas o médico dele, em conjunto com a equipe do Hospital Rio Grande, decidiu pela transferência.

O médico da equipe que acompanha o ex-presidente há algum tempo, doutor Cláudio Birolini, chegou de madrugada e, em conjunto com a equipe do Hospital Rio Grande, entendeu que há uma necessidade de deslocá-lo para Brasília. Tem uma aeronave, um UTI área, que deve estar chegando em Natal por volta das 14h, que vai levá-lo até Brasília. Lá ele vai ficar internado no DF Star. Senador Rogério Marinho (PL)

Médicos irão avaliar a necessidade de cirurgia. "Esse é um quadro que ele já tem desde 2018, já são quatro cirurgias que ele fez, decorrentes do atentado que ele sofreu em 2018. Os médicos vão avaliar se há necessidade de fazer alguma intervenção", completou o senador.

A tomografia feita ontem apontou sinais de suboclusão intestinal —uma obstrução parcial do intestino que dificulta, mas não impede completamente, a passagem de gases e fezes. A equipe médica afirmou que Bolsonaro chegou ao hospital com "forte desconforto abdominal". "Não apresenta sinais de maiores gravidades no momento. Ele precisa ficar internado e continuar o tratamento. As avaliações periódicas é que definirão melhor", disse doutor Élio Barreto, cirurgião geral e oncológico do hospital.

Dor que levou o ex-presidente ao hospital é "difusa", sem localização específica. O diretor-geral do hospital Rio Grande, Dr. Luiz Roberto Fonseca, afirmou mais cedo que dores "sem um ponto focal" em pacientes que já foram submetidos a múltiplas cirurgias, como é o caso de Bolsonaro, geram preocupação com a possível formação de hérnias internas, quando rotações prendem o intestino e aumentar a dor. Ele destacou, porém, que, por ora, não há evidências de que isso tenha acontecido com o ex-presidente.

Bolsonaro sentiu fortes dores na região do abdômen e buscou atendimento médico. O problema seria em decorrência do atentado do qual foi vítima, quando levou uma facada em 2018. Segundo pessoas próximas a Bolsonaro, ele não dormiu bem durante a noite e começou a sentir o mal-estar por volta das 5h. O desconforto começou durante um tour pelo Nordeste, na cidade de Santa Cruz (RN).

Ex-presidente chegou a ir à primeira agenda do tour, mas o mal-estar se intensificou. O ex-ministro Gilson Machado informou que, nas primeiras horas da manhã, ligou para o médico para obter mais informações, mas Bolsonaro teria insistido para ir a essa primeira agenda. Ele passou mal entre a primeira e a segunda agenda, segundo o ex-ministro que o acompanhava.