Ministro russo elogia compreensão de Trump sobre o conflito na Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, elogiou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste sábado, pelo que ele disse ser uma melhor compreensão do que qualquer outro líder ocidental sobre o conflito na Ucrânia.

"Quando falamos em eliminar as causas profundas de qualquer conflito, incluindo o conflito ucraniano, esta é a única maneira de resolver o problema e estabelecer uma paz duradoura. Remover as causas profundas", disse Lavrov no Fórum de Diplomacia de Antália, no sul da Turquia.

"O presidente Trump foi o primeiro e, até agora, creio eu, quase o único entre os líderes ocidentais que, repetida e convictamente, afirmou diversas vezes que foi um enorme erro arrastar a Ucrânia para a Otan. E esta é uma das causas profundas que citamos tantas vezes."

O presidente Vladimir Putin, que lançou a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, há muito tempo considera a inclinação da Ucrânia para o Ocidente, incluindo seu desejo de se juntar à Otan, uma ameaça à Rússia.

Os comentários de Lavrov ocorreram após conversas em São Petersburgo na sexta-feira entre Putin e o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, sobre a busca por um acordo de paz.

Witkoff emergiu como uma figura-chave na reaproximação intermitente entre Moscou e Washington. No entanto, as negociações de sexta-feira ocorreram em um momento em que o diálogo entre EUA e Rússia, visando um cessar-fogo antes de um possível acordo de paz, parece ter estagnado devido a divergências sobre as condições para uma pausa total nas hostilidades.

Comentando sobre um acordo entre a Ucrânia e a Rússia para suspender os ataques às instalações energéticas uma da outra, Lavrov disse que Moscou tem mantido sua palavra e acusou Kiev de atacar a infraestrutura energética russa quase todos os dias.

"Dei aos nossos pares da Turquia, ao ministro (das Relações Exteriores) (Hakan) Fidan, o que demos aos norte-americanos, à ONU, à OSCE — a lista de fatos que listam os ataques da Ucrânia durante as últimas três semanas contra a infraestrutura energética russa."

A Ucrânia fez acusações semelhantes contra a Rússia desde que a moratória apoiada pelos EUA foi aprovada.