Líder do golpe no Gabão busca mandato de sete anos em eleição presidencial

Por Gerauds Wilfried Obangome

LIBREVILLE (Reuters) - O líder do golpe no Gabão, Brice Oligui Nguema, está tentando consolidar seu poder enquanto o país centro-africano produtor de petróleo realiza eleições presidenciais neste sábado, que analistas esperam que sejam unilaterais.

Dezenove meses após derrubar o presidente Ali Bongo, cuja família governou o Gabão por mais de meio século, Nguema, de 50 anos, se apresentou como um agente de mudança reprimindo a velha guarda corrupta.

Na capital, Libreville, a participação pareceu maior do que durante a eleição de 2023 que precipitou o golpe, quando Bongo foi nomeado vencedor de um terceiro mandato em um processo que a oposição denunciou como fraudulento.

Ao votar em uma escola no centro da cidade, Nguema disse que a fila do lado de fora era uma evidência de que "os gaboneses recuperaram a confiança na eleição", acrescentando que ela era "transparente".

Atravessando o país com um boné de beisebol com o slogan "Construímos Juntos", Nguema prometeu diversificar a economia dependente do petróleo e promover a agricultura, a indústria e o turismo em um país onde um terço da população vive na pobreza.

Nguema é ex-ajudante-de-ordens do pai de Ali Bongo, Omar Bongo, que serviu como presidente por mais de 40 anos até sua morte em 2009.

O principal adversário dele é Alain Claude Bilie By Nze, que serviu como primeiro-ministro de Ali Bongo antes do golpe de agosto de 2023, o oitavo na África Ocidental e Central desde 2020.

Nze, de 57 anos, votou neste sábado em sua cidade natal, Makokou. Em um vídeo enviado à imprensa por sua campanha, ele expressou preocupação de que cartões de eleitor não utilizados deixados nas seções eleitorais pudessem ser usados para encher as urnas.

Nze tentou se distanciar da família Bongo enquanto questionava a aptidão de Nguema para a presidência, dizendo à Reuters esta semana que os militares deveriam "voltar para seus quartéis".

As urnas estão programadas para encerrar às 14h (horário de Brasília), com o resultado previsto para domingo. O vencedor cumprirá um mandato de sete anos, renovável uma vez.

Quase 900.000 eleitores estão registrados para votar nas seções eleitorais em todo o país densamente florestado e escassamente povoado, com cerca de 2,5 milhões de habitantes. Outros 28.000 estão registrados para votar no exterior.

A economia do Gabão cresceu 2,9% em 2024, ante 2,4% em 2023, impulsionada em parte por projetos de infraestrutura e commodities como petróleo, manganês e madeira, de acordo com o Banco Mundial.

(Reportagem adicional de Robbie Corey-Boulet)