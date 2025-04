STF nega pedido de general Mario Fernandes para ter computador na cela

Por unanimidade, a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) negou o pedido da defesa do general da reserva Mario Fernandes para que ele tivesse acesso a um computador na cela. O objetivo seria "elaborar sua estratégia de defesa".

O que aconteceu

Julgamento no plenário virtual foi encerrado ontem. General já havia tido o pedido rejeitado pelo ministro Alexandre de Moraes e recorreu ao colegiado, que manteve a decisão do ministro. Moraes entende que não há previsão legal para disponibilizar um computador para que um preso analise a denúncia contra ele.

Seguiram Moraes os ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino. Defesa queria acesso ao computador na cela e mais prazo para se defender da denúncia. Ministros seguiram o entendimento de que a defesa do general pode levar os documentos da denúncia impressos para ele.

Fernandes está preso preventivamente desde novembro do ano passado. Ele foi detido após a PF identificar em seus aparelhos eletrônicos um plano detalhado para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes em 2022. A investigação identificou ainda que plano chegou a ser impresso por ele no Palácio do Planalto e levado para o Alvorada quando Bolsonaro ainda residia no local, em novembro de 2022

Com a decisão, Primeira Turma do STF mantém para o dia 22 a análise da denúncia o núcleo 2 da trama golpista. O general da reserva integra esse núcleo de denunciados, que conta ainda com outros cinco acusados de participar de uma tentativa de golpe de Estado: o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, o ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência, Filipe Martins, os delegados da PF Fernando de Sousa Oliveira e Marília Alencar, e do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Marcelo Costa Câmara.

Até o momento, STF aceitou a denúncia contra o primeiro núcleo composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas. Oficialmente eles se tornaram réus e agora responderão a uma ação penal que vai decidir se são culpados ou inocentes.