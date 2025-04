Policiais vestidos de Batman e Robin prendem suspeitos de golpe em Londres

Fantasiados de Batman e Robin, a "dupla dinâmica" dos gibis da DC Comics, dois policiais prenderam suspeitos de aplicar o golpe do "três copos" em turistas em uma famosa ponte turística em Londres, Inglaterra.

O que aconteceu

Ação ocorreu na ponte de Westminster, um dos pontos turísticos mais movimentados da cidade. A ponte é conhecida por atrair aproveitadores que enganam visitantes com o clássico golpe de adivinhação sob copos.

A operação foi liderada pelo inspetor Darren Watson, vestido de Batman. Ele correu em meio à multidão e prendeu um dos suspeitos que operava o jogo de azar disfarçado. O policial Abdi Osman, fantasiado de Robin, deu suporte à abordagem e ajudou na detenção, informou a ABC News.

Os dois detidos foram identificados como Eugen Stocia, 32, e Constica-Gherorghe Barbu, 53. Barbu foi condenado no Tribunal de Magistrados de Croydon e multado em 925 libras esterlinas (cerca de R$ 5.800). Já Stocia não compareceu à audiência e teve a prisão decretada, segundo o jornal britânico The Guardian.

Uma das ações da dupla foi registrada em vídeo e publicada pela Polícia Metropolitana. Nas imagens, Watson aparece exibindo as conchas falsas usadas no golpe enquanto turistas observam a cena surpresos.

Segundo Watson, a ideia da fantasia surgiu após os golpistas começarem a reconhecer os policiais durante as rondas. "Sabíamos que precisaríamos pensar fora da caixa para surpreendê-los", disse ao The Guardian. As roupas estavam disponíveis e foram inspiradas no episódio natalino da série britânica Only Fools and Horses, de 1996, em que dois personagens se vestem como Batman e Robin.

A ponte de Westminster é alvo frequente de golpistas e já foi cenário de diversas operações policiais. Por estar cercada de atrações turísticas como o Big Ben e o Parlamento britânico, a área atrai multidões de visitantes diariamente — e também criminosos oportunistas. Segundo a imprensa local, fraudes como o golpe dos "três copos" ocorrem ali há anos, com reincidência de envolvidos e a constante necessidade de patrulhamento especial pela Polícia Metropolitana.

A Polícia Metropolitana de Londres celebrou o êxito da ação em nota oficial. Segundo o comunicado, a operação reforça o compromisso da corporação em proteger moradores e turistas de práticas ilícitas na região de Westminster.

O que é o 'golpe dos três copos'

Também conhecido como "três conchas", "jogo da bolinha" ou "três cartas", o golpe é uma armadilha clássica contra turistas. O truque consiste em esconder um objeto —como uma bolinha ou uma carta específica— sob um dos três recipientes idênticos, que são rapidamente embaralhados.

O golpista finge que o jogo é honesto e permite vitórias aparentes no início. Para ganhar a confiança da vítima, comparsas se misturam entre os espectadores e fazem apostas bem-sucedidas, como se fossem transeuntes comuns.

Quando o turista decide apostar dinheiro, perde quase sempre. O manipulador já dominou o truque e a bolinha desaparece ou é trocada com movimentos imperceptíveis das mãos. Quando há confrontação, os cúmplices somem rapidamente com o dinheiro. Essa prática é ilegal na maioria dos países, sendo classificada como jogo de azar e estelionato.