Protesto por morte de ambulante baleado por PM termina em confronto no Brás

Um protesto pela morte do ambulante senegalês Ngange Mbaye, 34, baleado ontem por um policial militar no Brás, em São Paulo, foi marcado por revolta e comoção na manhã de hoje. O ato terminou após a PM usar bombas para dispersar os manifestantes.

O que aconteceu

Policiais usaram bombas de gás lacrimogêneo. A dispersão começou após uma pessoa, que ainda não se sabe se participava da manifestação, arremessar um objeto contra os policiais.

Houve tumulto e correria. Lojistas fecharam as portas enquanto pessoas tentavam se esconder para escapar das bombas. Um veículo blindado da Tropa de Choque e a cavalaria da PM foram acionadas. Eles usavam escudos e armas.

Manifestantes exibiam cartazes com pedidos de justiça pelo senegalês e críticas à PM. Havia mensagens como "a polícia brasileira é racista". Outros se dirigiam com gritos aos agentes que acompanhavam o protesto.

Manifestante carrega cartaz com dizeres contra a PM após morte de ambulante senegalês no Brás, em São Paulo Imagem: Bruno Luiz/UOL

Familiares e amigos estavam emocionados. O irmão de Ngange chorou enquanto ouvia uma amiga falar sobre ele. Um amigo do senegalês precisou ser amparado após ter uma crise de choro. Eles não quiseram conversar com a reportagem.

Manifestação reuniu centenas de pessoas. A maioria delas era de imigrantes senegaleses e de brasileiros que trabalham como ambulantes na região.

Ambulante foi socorrido, mas não resistiu

Ngange levou um tiro após a polícia tentar levar sua mercadoria apreendida. Ele foi socorrido pelo Samu, mas morreu na Santa Casa de Misericórdia.

Vídeo obtido pelo UOL mostra momento da abordagem. Nas imagens, é possível ver o ambulante tentando impedir os policiais de levarem um carrinho com suas mercadorias. Um dos policiais bate no imigrante com cassetete, que reage com uma barra de ferro contra os PMs.

Ele estava trabalhando quando houve a abordagem. O imigrante tenta correr com os produtos, mas um policial atira contra sua barriga. O caso ocorreu na rua Joaquim Nabuco, que fica na região de comércio movimentada na região central da capital.

Ouvidoria das Polícias de São Paulo vai encaminhar o caso para a Corregedoria da Polícia Militar. A morte será investigada em inquérito policial pelo DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Agente que atirou no ambulante foi afastado, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo. Em nota, a pasta informou que a vítima agrediu um policial militar com uma barra de ferro durante a operação. O caso foi registrado no 8º DP como morte decorrente de intervenção policial e tentativa de homicídio.