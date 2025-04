Bolsonaro será transferido para hospital em Brasília; tem quadro estável

(Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro será transferido ainda neste sábado para Brasília "por decisão pessoal", de acordo com o mais recente boletim médico, que também afirmou que ele está evoluindo de forma estável nas últimas 24 horas.

"Por decisão pessoal do senhor ex-presidente, em conjunto com sua família, e visando dar continuidade ao tratamento com o suporte e proximidade de seus entes queridos, está programada para o decorrer do dia de hoje sua transferência para a cidade de Brasília/DF", afirma o boletim assinado por Luiz Roberto Leite Fonseca, diretor-geral do Hospital Rio Grande.

Bolsonaro, de 70 anos, sentiu fortes dores abdominais quando estava em visita à cidade de Santa Cruz, no interior potiguar, como parte de um giro por vários locais do país. Depois, foi transferido de helicóptero para um hospital em Natal.

O boletim também afirmou que o ex-presidente teve uma noite tranquila, com mais de oito horas de sono, apresentando estabilidade hemodinâmica, sem necessidade de suporte com aminas vasoativas, em oxigenoterapia espontânea em ar ambiente, confortável e com bom padrão respiratório.

De acordo com o médico pessoal de Bolsonaro, Cláudio Birolini, "no momento, está descartada a necessidade e cirurgia". "O que não significa que tenha havido resolução", ponderou em coletiva à imprensa.

Ainda de acordo com o boletim deste sábado, o ex-presidente segue em hidratação venosa por meio de cateter central, em uso de nutrição parenteral, manutenção da antibioticoterapia previamente instituída, com sonda nasogástrica aberta e uso regular das demais medicações prescritas.

"Apresenta excelente estado de humor, redução do quadro de distensão abdominal e permanece sem necessidade de analgesia. Todos os sinais vitais e exames complementares mantêm-se dentro da normalidade, sem intercorrências clínicas até o presente momento", acrescentou.

Mais cedo, após visitar Bolsonaro, o senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou a jornalistas que o ex-presidente será transportado no começo da tarde por uma UTI aérea para o hospital DF Star.

(Redação em São Paulo e Brasília)