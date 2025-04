Juiz mantém audiência que pode mudar pena dos irmãos Menendez após 35 anos

O Tribunal de Los Angeles rejeitou ontem a tentativa do Ministério Público de barrar reavaliação da sentença de prisão perpétua dos irmãos Erik e Lyle Menendez, condenados em 1989 por matar os pais.

O que aconteceu

A Justiça da Califórnia autorizou que prossigam as audiências que podem mudar o destino dos irmãos Erik e Lyle Menendez, presos desde 1990 pelo assassinato dos pais, José e Kitty. A decisão foi tomada pelo juiz Michael Jesic, que rejeitou o pedido do promotor Nathan Hochman para encerrar o processo. As sessões estão marcadas para 17 e 18 de abril, segundo informou a revista Newsweek.

Os irmãos cumprem prisão perpétua sem direito a liberdade condicional, mas uma lei da Califórnia permite reavaliar sentenças de réus com menos de 26 anos na época do crime. Quando os homicídios ocorreram, Lyle tinha 21 e Erik, 18. A defesa alega que eles foram vítimas de anos de abusos sexuais e psicológicos cometidos pelo pai.

O caso ganhou novo fôlego após declarações de Roy Rosselló, ex-integrante da banda Menudo, que afirmou ter sido abusado por José Menendez aos 14 anos. A denúncia foi exibida em um documentário da NBC, em 2023. Segundo a revista People, o relato "corrobora" a narrativa da defesa de que os irmãos agiram em desespero.

A série da Netflix "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" reacendeu o debate público sobre o caso. Celebridades manifestaram apoio aos réus, entre elas o ator Cooper Koch e Kim Kardashian, que visitou os irmãos na prisão e escreveu uma carta aberta em sua defesa.

"Eles não são monstros. São homens gentis, inteligentes e honestos", escreveu Kardashian em artigo publicado pela NBC News. Ela destacou a conduta exemplar dos irmãos na prisão, onde obtiveram diplomas universitários, atuam como mentores e cuidam de presos idosos. Um diretor da penitenciária teria dito que "se sentiria confortável em tê-los como vizinhos".

A promotoria sustenta que os irmãos "não mudaram" e tenta evitar qualquer possibilidade de soltura. Ainda assim, segundo a Reuters, o juiz Jesic reafirmou que todos os argumentos poderão ser reapresentados na audiência de reavaliação.

Paralelamente à disputa judicial, os irmãos também apresentaram pedido de clemência ao governador Gavin Newsom. Segundo a People, uma audiência no conselho estadual de liberdade condicional está marcada para 13 de junho.

Relembre o caso

O assassinato de José e Kitty Menendez, em Beverly Hills, foi um dos crimes mais midiáticos dos anos 1990. Os filhos do casal confessaram o duplo homicídio e alegaram ter agido após anos de violência doméstica e sexual. Foram condenados à prisão perpétua sem direito a liberdade condicional em 1996.

Veja os marcos principais: