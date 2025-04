Feitos nos EUA? Stellantis corta anúncios de carros após tarifaço de Trump

A Stellantis foi obrigada a tirar de veiculação diversos anúncios publicitários nos Estados Unidos, em meio ao "tarifaço" do presidente Donald Trump, que elevou o imposto de importação para produtos fabricados em outros países - a taxação mais pesada foi direcionada a itens chineses.

A decisão da Stellantis ocorreu devido ao fato de que as propagandas diziam que seus veículos eram fabricados nos Estados Unidos - o que não é uma inteira verdade, já que muitas das respectivas peças são importadas.

O que aconteceu

A Stellantis foi obrigada a retirar do ar publicidades que falavam que seus carros eram 100% feitos nos Estados Unidos. Dodge, Ram e Jeep lançaram anúncios no último fim de semana se aproveitando de sua herança norte-americana.

A Jeep se dizia a marca mais patriótica dos EUA, fazendo referência a seu papel na Segunda Guerra Mundial. A Dodge garantiu que seus carros são fabricados nos EUA e a Ram falou que suas picapes são "construídas do zero nos EUA".

A Truth in Advertising - órgão de fiscalização independente da publicidade nos EUA - foi atrás das alegações e descobriu que a história não era inteiramente verdade. De acordo com a Comissão Federal de Comércio (FTC) dos Estados Unidos, qualquer carro, para que seja efetivamente classificado como produto feito nos EUA, tem que ter pouco ou nenhum componente feito fora do país. Nenhum veículo de Dodge, Ram ou Jeep atende a este critério.

O argumento é de que os carros são montados nos EUA, porém utilizam peças enviadas de países do mundo todo.

"A Stellantis tem todo o direito de se gabar das fábricas de montagem de suas marcas nos Estados Unidos, que criam empregos nos EUA e fortalecem a economia norte-americana, mas não pode embelezar ilegalmente a quantidade de produção que ocorre internamente", escreveu a Truth in Advertising.

"Tal engano é especialmente prejudicial quando, como aqui, é disseminado em um momento particularmente vulnerável para os consumidores americanos que compram carros."

Após a manifestação da Truth in Advertising, a Stellantis tirou os anúncios do YouTube.

