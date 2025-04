Ventos fortes atingem Pequim, fechando locais importantes e interrompendo viagens

PEQUIM (Reuters) - A capital da China sofreu neste sábado com ventos raros semelhantes a tufões, forçando o fechamento de locais históricos e interrompendo viagens, além de provocar nevascas tardias e chuvas de granizo em algumas áreas.

Janelas tremeram e árvores caíram sobre calçadas e carros, sacudidas por rajadas de vento impulsionadas por um vórtice frio da vizinha Mongólia, que fez as temperaturas despencarem.

Os ventos, que começaram na sexta-feira, devem continuar no fim de semana, com rajadas de até 150 km/h, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

Pequim emitiu seu segundo maior alerta de vendaval neste fim de semana, pela primeira vez em uma década, alertando 22 milhões de moradores para evitar viagens não essenciais, pois os ventos podem quebrar recordes desde 1951.

Após alertas anteriores, alguns moradores disseram que ficaram muito nervosos, mas ainda assim conseguiram se locomover.

"Não foi tão grave quanto eu imaginava, não a ponto de ser impossível sair, mas está tendo algum impacto na vida diária", disse um morador local de 30 anos, de sobrenome Li.

Às 14h (horário local), os ventos derrubaram 703 árvores em Pequim, enquanto 693 voos foram cancelados nos dois aeroportos internacionais de Pequim - Pequim Capital e Pequim Daxing, informou a mídia estatal.

Os ventos dominaram os bate-papos nas redes sociais, com muitas pessoas expressando preocupação com os entregadores de comida que enfrentam as condições.

"Em um clima como esse, podemos escolher não pedir entrega — é muito difícil para eles", escreveu um usuário do Weibo.

Os ventos forçaram o adiamento de uma meia maratona marcada para domingo, com robôs humanoides competindo com humanos em uma tentativa de mostrar os avanços tecnológicos da China.

Tempestades de areia que se alastram por uma área da Mongólia Interior até a região do Rio Yangtze prejudicaram o tráfego rodoviário em oito províncias, informaram a Xinhua e a emissora estatal CCTV.

Tempestades de areia também eram esperadas em Xangai.

Ventos fortes trazendo areia e poeira da Mongólia são comuns na primavera, mas as mudanças climáticas tornaram os eventos climáticos mais extremos.

(Reportagem de Liam Mo e Josh Arslan e da redação de Pequim)