'Ele estava vivendo o sonho': quem era piloto de helicóptero que caiu em NY

Seankese Johnson, 36, piloto do helicóptero que caiu no rio Hudson, em Nova York, na última quinta-feira, havia se mudado há pouco tempo para a cidade. Ele e os cinco passageiros a bordo da aeronave morreram no acidente.

Quem era o piloto

Sean, como era conhecido pelos amigos, foi da Marinha dos EUA e começou a pilotar aviões pequenos. Um dia, ele foi levado por um amigo em um helicóptero e se apaixonou, disse o pai dele, Louis Johnson, ao jornal The New York Times.

Piloto estava começando nova fase na carreira. Ele tinha se mudado para Nova York neste ano para "um novo capítulo em sua vida", dedicando-se a pilotar helicópteros comerciais na cidade, realizando passeios turísticos por Manhattan.

Ele já tinha experiência com helicópteros. Sean começou a conduzir helicópteros após obter a licença de voo comercial em 2023 e ganhar experiência em aeronaves mais pesadas. Ele já tinha voado em missões de resgate em incêndios na Califórnia e em projetos agrícolas na Virgínia, segundo seu currículo e relatos de pessoas próximas.

Sean foi descrito como um profissional atento. "Ele nunca encarava o trabalho levianamente", disse uma amiga. "Não importava onde estivesse ou o que pilotasse, ele conhecia aquele helicóptero de cabo a rabo." O pai afirmou que o acidente deve ter sido provocado por "algum mau funcionamento" ou anormalidade. Ainda não se sabe o que causou a queda. "Ele seria capaz de ver os sinais e lidar com qualquer coisa rotineira", disse.

"Ele é a pessoa que você quer naquele assento de piloto", disse o pai. "Ele era comprometido e sabia o que estava fazendo. Ele não era nada novo nisso", completou. "Com Sean, não teria sido um erro do piloto."

Como foi o acidente

O helicóptero de turismo caiu no rio Hudson, perto de Manhattan. Os passageiros, dois adultos e três crianças, eram uma família de turistas da Espanha.

Helicóptero permaneceu no ar por cerca de 15 minutos antes de cair. De acordo com o site de rastreamento de voos FlightRadar, o acidente aéreo envolveu um Bell 206L-4 LongRanger IV, com matrícula N216MH.

Testemunhas presenciaram queda. Uma pessoa que viu o helicóptero cair afirmou que uma das pás das hélices voou. "Não sei o que aconteceu com a cauda, mas ela simplesmente caiu", segundo Avi Rakesh contou à NBC News.

Piloto comunicou problema antes de acidente. Sean avisou pelo rádio que estava indo para a base reabastecer minutos antes do acidente. A informação foi dada por Michael Roth, da empresa de passeios New York Helicopter Tour, em uma entrevista ao jornal The Telegraph.

Trajeto até a base era de três minutos. "Ele ligou dizendo que estava pousando e que precisava de combustível, e deveria ter levado cerca de três minutos para chegar, mas 20 minutos depois, ele não chegou'', relatou.

Roth disse que soube da tragédia por um funcionário. O empregado estava em um heliporto no centro da cidade quando ouviu falar de um acidente, sem saber que se tratava de um dos helicópteros da empresa. "Então, um dos meus pilotos sobrevoou o Hudson e viu o helicóptero de cabeça para baixo'', explicou o CEO.

Empresário acredita que houve uma colisão com um pássaro, ou então, uma falha nas pás do rotor. ''A única coisa que sei, assistindo ao vídeo da queda do helicóptero, é que as pás do rotor principal não estavam no helicóptero. Eu nunca vi nada parecido nos meus 30 anos de experiência no ramo de helicópteros", falou.