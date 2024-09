Pé na areia: 10 casas com 'quintal na praia' para alugar a partir de R$ 500

Você acorda, abre a porta —ou o portão— e já põe os pés na areia. Anda alguns passos e pode dar um mergulho no mar antes mesmo de tomar o café da manhã. Melhor de tudo: ao longo do dia, repete o ritual quantas vezes quiser, sem ter de tirar o carro da garagem ou gastar tempo caminhando até a praia.

Hospedar-se em uma casa com saída direto para a areia e o mar, com direito a dormir ouvindo o barulhinho das ondas, ajuda a aumentar a sensação de férias ou dias de descanso muito especiais.

Na seleção abaixo, boa parte das propriedades pé na areia disponíveis para aluguel na plataforma online Airbnb —e com notas acima de 4,1, para o máximo de 5— tem três ou mais quartos, com capacidade para acomodar até mais de dez pessoas.

Uma exceção, entre os imóveis localizados nos estados da Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, é a Casa Beija-Flor, em Paraty (RJ). Rodeada por aves e pela natureza do Saco do Mamanguá, é ideal para duas pessoas e tem acesso exclusivo por barco.

Os preços das hospedagens abaixo foram checados em 05/09/24, mas podem variar conforme a data de reserva selecionada.

Paraty (RJ)

Acesso por barco no Saco do Mamanguá Imagem: Reprodução/Airbnb

Com acesso por barco, do lado esquerdo do Saco do Mamanguá, é para quem quer levar a sério a ideia de se isolar por uns dias em meio à natureza. Por estar sempre rodeada de aves, foi batizada como Casa do Beija-Flor.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A casa é um sonho! A prainha em frente é ótima, a localização relativamente perto do Mangue e tranquilo para ir remando. Somos gratos." (Gabriela, julho de 2024)

Florianópolis (SC)

Com três quartos, nas areias do Campeche Imagem: Reprodução/Airbnb

Na praia do Campeche, parte sul da ilha, a casa de três quartos tem salas de estar e jantar integradas à cozinha. Na área externa, além do acesso à praia em frente, há uma banheira de hidromassagem.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Tivemos excelentes dias ensolarados com direito a vista maravilhosa para o mar, nascer do sol e travessia de baleias! A casa é equipada e aconchegante." (Marlon, julho de 2024)

Bombinhas (SC)

Vista para o mar no bairro de Canto Grande Imagem: Reprodução/Airbnb

Localizada na Avenida dos Coqueiros, no bairro de Canto Grande. Duas suítes com camas de casal, além de um colchão de solteiro, são suficientes para acomodar cinco pessoas. Cadeiras de praia e guarda-sol estão à disposição dos hóspedes.

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "Casa agradável, localização privilegiada, na beira do mar." (Mariana, março de 2024)

Trancoso (BA)

Varanda diante da praia do Rio Verde Imagem: Reprodução/Airbnb

São 20 metros de terreno de frente para a praia do Rio Verde. Há quatro suítes com vista para o mar e dois quartos com banheiro compartilhado - todos com ar-condicionado. A ampla mesa de jantar comporta doze pessoas.

Nota no Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: "Foi um final de semana maravilhoso! A casa é fantástica. Tudo funcionou perfeitamente." (Thiago, maio de 2024)

São Sebastião (SP)

Antiga casa de barcos da década de 1950 Imagem: Reprodução/Airbnb

Dentro da chácara Sepituba, onde há outros dois imóveis para aluguel, a casa de barcos construída na década de 1950 fazia parte do antigo hotel Belvedere, em São Sebastião. São dois quartos, para até três hóspedes, e saída direta para a areia.

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Praia incrível, água cristalina, local muito agradável. Voltarei com certeza!" (Melina, julho de 2024)

Armação dos Búzios (RJ)

Decoração minimalista na praia de Geribá Imagem: Reprodução/Airbnb

Num condomínio com duas piscinas aquecidas, sauna e academia, a casa de quatro quartos com decoração minimalista fica diante da praia de Geribá. Na área da churrasqueira há também adega, cervejeira e máquina de gelo.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Excelentes acomodações, realmente uma casa muito bem cuidada, equipada, prática! Gostaria de ter ficado mais tempo para aproveitá-la mais." (Evandro, agosto de 2024)

Bertioga (SP)

Preocupações ecológicas em condomínio fechado Imagem: Reprodução/Airbnb

Com preocupações ecológicas, como captação de água da chuva, resgate de áreas verdes e jardim agroflorestal, a casa em condomínio fechado dá acesso à praia de Guaratuba. Em quatro quartos, recebe até dez pessoas.

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Adoramos nossa estadia! A casa tinha todos os utensílios de cozinha em ótimo estado, assim como as roupas de cama e banho. Localização excelente, pé na areia e em meio à natureza, do jeito que queríamos. Os banheiros são bem pequenos, mas funcionais. Pretendemos voltar!" (Deborah, julho de 2024)

Arraial d'Ajuda (BA)

Cinco quartos na praia de Pitinga Imagem: Reprodução/Airbnb

Três quartos ficam na casa principal e outros dois estão localizados em chalés na mesma propriedade. Basta atravessar o portão de madeira no deque para chegar à praia de Pitinga, onde há espreguiçadeiras sob a sombra de um quiosque particular.

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Essa, sem dúvida, foi a melhor casa que já aluguei. Localização perfeita, pé na areia. Toda a estrutura é impecável, tudo de muito bom gosto. É a melhor escolha para se hospedar em Arraial. Voltarei com certeza." (Davi, agosto de 2024)

Trairi (CE)

No point de surfe e kitesurfe de Guajiru Imagem: Reprodução/Airbnb

Uma varanda com redes e sofás fica diante do mar da praia de Guajiru, point de surfe e kitesurfe. Além dos cinco quartos e cinco banheiros, há sala, cozinha equipada, churrasqueira, forno a lenha e jardim. O serviço de arrumação está incluído na diária.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A estadia foi excelente! Nossa família viveu momentos inesquecíveis. A casa é arejada, espaçosa, com uma excelente localização que garante privacidade e momentos de lazer. Sem dúvida, voltaríamos." (Soraya, julho de 2024)

São Sebastião (SP)

A poucos passos da praia de Santiago Imagem: Reprodução/Airbnb

Poucos passos separam o quintal dessa casa de seis suítes da praia de Santiago —dá pra aproveitar o mar e a areia ou curtir o panorama em uma das redes e espreguiçadeiras do deque. A piscina, aquecida, fica junto à churrasqueira.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Fiquei dias com minha família, a casa é linda! Tudo de primeira qualidade, pé na areia, piscina aquecida, utensílios de cozinha, detalhes charmosos. Com certeza iremos voltar um dia." (Cristofer, julho de 2024)

