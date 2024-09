Tabata estima R$ 400 milhões para evitar fila de mais de um mês por exames

Do UOL, em São Paulo

A candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) prometeu, em sabatina UOL/Folha, que, se for eleita, nenhum morador da capital paulista vai esperar mais de um mês para fazer exames na rede municipal de saúde.

O que aconteceu

Tabata disse que espera gastar R$ 400 milhões com a medida. Ela falou que o plano é aumentar o horário de funcionamento dos postos para reduzir a espera. "É ampliar o horário da UBS, colocar UPA onde não tem, trazer mais recurso federal e estadual e usar tecnologia", declarou. A candidata disse que as UPAS com grandes fluxos devem ficar perto de terminais de ônibus.

Ela prometeu reduzir o tempo de espera para um mês. "Ninguém vai esperar mais de um mês aqui em São Paulo para fazer um exame. Esse é o número, esse é o objetivo."

Compra de vaga em hospital particular é uma alternativa, disse. "Quem ficar esperando mais de um mês para fazer um exame, a gente vai contratar essa vaga no privado", apontou, caso seja eleita prefeita.

Levantamento estimou que, em janeiro, 445 mil pessoas esperavam por exames na rede municipal. Segundo o jornal Bom Dia SP, o número representa um aumento de 52,4% em relação a 2022, quando 292 pessoas estavam na fila.

Tabata criticou a concentração dos dados sobre a saúde do município nas OS (organizações sociais) que administram os postos. "Cada organização tem os seus dados. Não é que o prefeito não quer passar a informação. Ele não sabe! A prefeitura deixa os dados com as OS", disse Tabata ao propor interligar essas informações.

Essa "ineficiência", disse, afeta até a distribuição de remédios. "Tem região que tem fono[audiólogo] sobrando e tem região que tem fono faltando. A gente estava no Jabaquara recentemente, tá faltando Novalgina, mas a gente também tem relato de que tem medicamento em outro posto."

Por isso que a boa relação e independência para trabalhar com o governador Tarcísio [de Freitas] e o governo Lula é fundamental. Prefeito brigado com o governador ou presidente da República não consegue ampliar o atendimento em saúde.

Tabata Amaral, candidata a prefeita

*Participam desta cobertura: Caíque Alencar, Rafael Neves e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo, e Letícia Polydoro, em colaboração para o UOL.