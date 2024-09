Prefeitura de Santo André: Gilvan Junior lidera pesquisa com 39% dos votos

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa divulgada nesta quinta (5) pelo instituto Real Time Big Data para a disputa em Santo André (SP) mostra o candidato Gilvan Ferreira de Souza Junior (PSDB) na liderança, com 39% das intenções de voto.

O que aconteceu

O tucano é seguido pelos candidatos do PT, PSB e PL. A petista Bete Siraque tem 11%, Eduardo Leite (PSB) aparece com 9% e Luiz Zacarias (PL), com 8% das intenções de voto — eles estão embolados em segundo lugar, já que a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Gilvan é é apoiado pelo atual prefeito, o também tucano Paulo Serra. Em 2020, Serra foi reeleito com 76,88% dos votos -- aparece com aprovação 80% de aprovação na pesquisa Real Time Big Data.



Números da Real Time Big Data para a eleição em Santo André:

Gilvan (PSDB): 39%

Bete Siraque (PT): 11%

Eduardo Leite (PSB): 9%

Luiz Zacarias (PL): 8%

Coronel Sardano (Novo): 3%

Clenilza (PCO): 0%

Nulo / Branco: 10%

Não sabem / Não responderam: 20%

Apenas Gilvan cresceu nas pesquisas. A última Real Time Big Data divulgada sobre as intenções de voto em Santo André já mostrava o candidato tucano à frente da disputa. Na época ele tinha 22% das intenções de voto, tecnicamente empatado com o número de eleitores que disseram não saber ou que não responderam.

Em comparação com a pesquisa anterior, quem mais perdeu foram Bete Siraque e Zacarias, apoiado por Jair Bolsonaro (PL). A petista tinha 15% e Luiz Zacarias 12% — os dois perderam quatro pontos percentuais cada um. Eduardo Leite oscilou negativamente três pontos, e o Coronel Sardano um ponto, dentro da margem de erro.

Bete Siraque foi apontada com a maior rejeição: 59%. Ela é seguida pelo Coronel Sardano, que teve 47%, Luiz Zacarias, 41%. Eduardo Leite (PSB) e Clenilza tiveram o mesmo índice de rejeição: 33% e Gilvan teve 17%.

A Real Time Big Data ouviu mil pessoas em Santo André entre os dias 3 e 4 de setembro. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-03568/2024, e o nível de confiança é de 95%.