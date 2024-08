Ibovespa recua com realização de lucros após renovar máximas; Azul desaba mais de 20%

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta quinta-feira, reflexo de movimentos de realização de lucros após renovar máximas históricas na véspera, enquanto Azul desabava mais de 20% após notícia de que busca opções para renegociar dívida, e Azzas 2154 caía cerca de 4% após trocar comando da unidade AR&Co, capitaneando as perdas.

Por volta de 11h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,59%, a 136.536,13 pontos, mas ainda caminhando para o melhor desempenho mensal desde novembro do ano passado (+12,54%), com o ganho acumulado em agosto alcançando quase 7%. O volume financeiro na sessão somava 4,25 bilhões de reais.

Desde a mínima do mês, em 5 de agosto (123.073 pontos), destacaram analistas do Itaú BBA, o Ibovespa acentuou o movimento de recuperação e virou para uma tendência de alta até marcar novo recorde histórico no patamar de 137.000 pontos.

"Esse movimento tem sido ajudado pelos mercados internacionais, que também subiram, e pelo ingresso do capital estrangeiro no mês de agosto na bolsa", pontuaram no relatório Diário do Grafista, acrescentando que o Ibovespa mostra força de que pode continuar a subida.

Eles ponderaram, contudo, que os mercados nos Estados Unidos apontam para um realização, "o que dá mais um capítulo para a briga entre compradores e vendedores ao redor das resistências, amarrando os demais índices e deixando uma possibilidade de realização de lucros".

Em Wall Street, nesta sessão, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, avançava 0,49%, com agentes financeiros repercutindo o balanço e previsões da Nvidia, além de dados sobre a economia dos EUA.

DESTAQUES

- AZUL PN afundava 23,31%, após a Bloomberg News publicar na quarta-feira, citando fontes, que a companhia aérea está avaliando opções que vão desde uma oferta de ações até à apresentação de um pedido de recuperação judicial para fazer frente às obrigações de dívida que se aproximam. De acordo com a reportagem, a Azul também está trabalhando ativamente para realizar uma combinação de negócios com a Gol para convencer os credores de que uma nova entidade combinada teria níveis de dívida mais baixos e melhores perspectivas de crescimento. GOL PN, que não está no Ibovespa, caía 5,5%.

- AZZAS 2154 ON recuava 4,21%, após anunciar nesta quinta-feira que Ruy Kameyama, atual conselheiro da companhia, será o novo presidente-executivo da AR&Co, que reúne as marcas voltadas ao público masculino. Ele subsituirá Rony Meisler, que, assim como Fernando Sigal, Jayme Nigri Moszkowicz e José Alberto da Silva, fundadores da Reserva, encerrará o ciclo de suas posições executivas na AR&Co em dezembro de 2024.

- GERDAU PN avançava 2,66% e METALÚRGICA GERDAU PN subia 2,32%, tendo no radar anuncio de que a controlada Gerdau Aços Longos levantou os valores depositados judicialmente no montante de 1,77 bilhão de reais, em decorrência do trânsito em julgado de decisão judicial de pedido de cumprimento provisório de sentença relativo ao processo sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e Cofins.

- VALE ON mostrava acréscimo de 0,76%, em dia de desempenho misto dos contratos futuros de minério de ferro, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, encerrando as negociações do dia com alta de 0,53%, enquanto o vencimento de referência na Bolsa de Cingapura cedia 0,42%.

- PETROBRAS PN tinha elevação de 0,33%, oscilando ao redor de máximas históricas, apoiada nesta sessão pela alta dos preços do petróleo no exterior, após duas quedas seguidas, já que as preocupações com o fornecimento da Líbia ajudaram a compensar uma queda menor do que o esperado nos estoques de petróleo cru dos EUA. O barril de Brent, usado como referência pela estaral, subia 2,52%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,29%, após renovar máxima histórica de fechamento na véspera, em sessão sem direção única para os bancos do Ibovespa, tendo como pano de fundo dados de crédito do Banco Central de julho, incluindo que as concessões de empréstimos no Brasil avançaram 3,7% no mês passado ante junho. BRADESCO PN recuava 0,45% e SANTANDER BRASIL UNIT perdia 0,48%, enquanto BANCO DO BRASIL ON subia 0,21%.

