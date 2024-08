'Mãe de 3 generais', desbocado: quem são os amores dos candidatos de SP

Estar ao lado de um candidato a um cargo político atrai holofotes e é comum ver os parceiros acompanhando seus pares em campanha. UOL reuniu informações básicas sobre os companheiros dos cinco principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Veja a seguir.

'Mãe de três generais e uma princesa'

O casal Pablo Marçal e Carol Marçal estão juntos há 15 anos. Imagem: Reprodução/Facebook.

Juntos há 15 anos. Carol Marçal, 35, está com o candidato Pablo Marçal (PRTB-SP) há 15 anos.

"Mãe de três generais e de uma princesa". É como Carol se apresenta em seu perfil no Instagram, além de esposa do candidato. Em suas lives, ela fala sobre ciúmes no relacionamento, casamento, família e vida financeira.

Formada em ciências contábeis. Ela é empresária, formada em ciências contábeis, com pós-graduação em gestão empresarial.

Livro escrito em casal. Carol e Pablo Marçal escreveram o livro Família: A Base de Tudo, lançado em fevereiro deste ano. Entre os assuntos, a obra fala sobre prosperidade emocional, financeira e espiritual.

Romance começou para discutir tarefas do movimento

Natalia Szermeta e Guilherme Boulos (PSOL-SP). Imagem: Reprodução/Instagram.

Advogada e casada há 14 anos. Natalia Szermeta, 37, é advogada e está junto com o deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL-SP) há 14 anos.

Feminista e mãe de duas meninas. Szermeta é mãe de Laura e Sofia e se reconhece como uma feminista que defende pautas da causa.

Militante e filha de indígena. Sua mãe é indígena e ela milita no MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) há mais de 20 anos, onde já foi coordenadora estadual e nacional. Em 2021, ela assumiu a Presidência da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Ela relembrou sua trajetória com o movimento no UOL em entrevistas concedidas em 2018 e 2020.

"Conversar sobre tarefas do Movimento". No aniversário de 42 anos de Boulos, compartilhou um texto no Instagram relembrando o início do romance: "Ainda bem que há 14 anos eu aceitei aquele convite 'despretensioso' numa sexta-feira à noite para 'conversar sobre as tarefas do Movimento'. De lá pra cá você se tornou meu amigo, meu amor, meu parceiro para tudo, o paizão da Sofia e da Laura e uma promissora liderança politica esperançando um país inteiro!"

Problemas com Minha Casa, Minha Vida. Em agosto, Szermeta foi tema de reportagem no UOL, que revelou que ela descumpriu as regras na compra de um imóvel no programa Minha Casa, Minha Vida em 2013. Pelas regras, o titular do contrato precisa morar no imóvel enquanto durar o financiamento na Caixa Econômica Federal ou transferir a dívida antes da entrega das chaves, mas a advogada nunca morou no local. A assessoria de imprensa de Boulos afirma que Natalia cedeu o imóvel ao MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) em 2014, um ano após a aprovação do financiamento.

Gritos na plateia, causa animal e boletim de ocorrência

Ricardo Nunes (MDB) e a mulher, Regina Carnovale Nunes, são casados há 27 anos. Imagem: Reprodução/Instagram

Ricardo Nunes (MDB) e a mulher, Regina Carnovale, 43, são casados há 27 anos. Regina chamou a atenção no debate da Band ao gritar quando a deputada federal Tabata Amaral (PSB) questionou seu marido sobre uma acusação de violência doméstica.

Formada em turismo e ex-CEO de um salão de beleza. Mas Regina tem se dedicado a causas sociais e de defesa dos animais como primeira-dama.

Em 2011, ela registrou um boletim de ocorrência contra Nunes. Em trecho do boletim, ela diz que Nunes fazia ameaças diárias e que o pré-candidato "inconformado com a separação, não lhe dá paz, vem efetuando ligações proferindo ameaças, envia mensagens ameaçadoras todos os dias e vai em sua casa onde faz escândalos e a ofende com palavrões". No documento Regina diz que "está com medo dele".

Em 2020, Regina mudou a versão sobre a denúncia de violência doméstica conta o marido. Ao jornal O Estado de S. Paulo, ela disse que não se lembrava de ter feito o boletim: "Não sei se apagou da minha memória porque eu estava muito nervosa". Na ocasião, Nunes disse que "teve desentendimentos" com a mulher. "Mas não houve nenhum tipo de agressão contra a Regina. Teve um momento que a gente estava um pouco alterado e teve aquele outro B.O. que eu fiz. O importante é que tudo isso foi superado. Nunca houve essa agressão."

O "desbocado" e a certinha

O prefeito de Recife, João Campos, e a deputada federal Tabata Amaral no Carnaval Imagem: Reprodução

Parceiros na política. Em outubro, Tabata Amaral e João Campos, 30, ambos do PSB, disputarão as prefeituras de São Paulo e Recife. João Campos é o favorito na capital pernambucana, enquanto Tabata corre por fora em São Paulo.

Seguindo o legado do pai. João Campos segue os passos do pai, Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, morto em acidente aéreo em 2014, enquanto era candidato à Presidência da República, também pelo PSB.

Política forjada no berço. João Campos foi preparado para a política desde jovem. Formou-se em engenharia pela UFPE e atuou como chefe de gabinete do governador Paulo Câmara. Em 2018, foi eleito deputado federal com 460.387 votos, tornando-se o mais votado da história de Pernambuco.

Relacionamento à distância. Desde 2021, o casal mantém um relacionamento à distância, com encontros semanais ou mensais. Eles compartilham momentos juntos nas redes sociais, incluindo eventos e corridas, o esporte favorito do casal.

Pessoas próximas descrevem João como extrovertido ("desbocado") e Tabata como mais reservada. O relacionamento do casal foi tema de matéria recente no UOL TAB.

Tímida e há 46 anos juntos

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) e a esposa Matilde Foresto Datena. Imagem: Reprodução/Instagram

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) é casado com Matilde Foresto Datena, 67. O casal está junto há 46 anos. A esposa o acompanha em viagens e nas redes sociais posta fotos com os netos em momentos descontraídos.

Tímida e poucas aparições. Matilde costuma aparecer pouco junto a Datena. Em 2020, ela admitiu ser tímida em entrevista ao programa Melhor da Tarde, na Band.

Filhos de outra relação. Matilde tem três filhos com Datena: Joel Datena, Vicente Datena Neto e José Luiz Datena Junior. No entanto, Datena também é pai de Letícia Wiermann e Marcelo Wiermann, que são filhos de um relacionamento do apresentador com a jornalista Mirtes Wiermann, que ele manteve enquanto esteve separado da atual esposa por três anos.

"Aceitou todos os erros". Em 2022, no programa de Faustão na Band, no Arquivo Pessoal, o apresentador se declarou para esposa e afirmou que a companheira aceitou todos os seus erros. Na ocasião, Matilde falou sobre as dificuldades: "Começamos a namorar com 15 anos, casamos com 19, temos três filhos, seis netos e tivemos dificuldades como todo casal. Tem uma coisa que ninguém sabe: eu falei que tinha vontade de ir na igreja em que nós casamos. Para minha surpresa, ele me levou lá, conversou com o padre, subiu no altar e nós renovamos os votos. Eu só espero que a gente fique bem velhinhos juntos".