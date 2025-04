Crédito do Trabalhador: Mais de R$ 3,3 bi foram emprestados em duas semanas

Balanço divulgado hoje pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) aponta que R$ 3,3 bilhões já foram emprestados por meio do programa Crédito do Trabalhador, que concede crédito usando como garantia o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que registraram maior número de contratos fechados pelo programa, que ficou disponível em 21 de março.

O que aconteceu

532.743 contratos foram firmados até às 11h desta quinta-feira. Segundo o MTE, as parcelas médias ficaram em R$ 350,46, com prazo médio de 18 meses para pagamento.

São Paulo lidera as liberações do Crédito do Trabalhador, com 131.306 trabalhadores beneficiados e R$ 848,7 milhões concedidos. No Rio de Janeiro, 51.124 trabalhadores contrataram o consignado, totalizando R$ 270,2 milhões..

Média nacional de valores emprestados é de R$ 6.209,65. Porém, moradores do Distrito Federal (R$ 9.809,75) e Mato Grosso (R$ 7.477,51) superam esse índice. Já a Paraíba tem o menor valor médio de crédito, R$ 5.208,42.

Desde o dia 21, os trabalhadores CLT podem pedir os empréstimos. O programa foi anunciado pelo governo federal como uma alternativa de crédito. A contratação pode ser feita apenas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho ou diretamente nos bancos parceiros.

A partir de 25 de abril, o trabalhador poderá fazer contratações por meio dos canais eletrônicos das instituições financeiras parceiras. Hoje, só é possível a contratação por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Como funciona a solicitação de crédito?

A solicitação é feita no aplicativo da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social). Na aba Crédito do Trabalhador, o interessado autoriza o acesso a dados como nome, CPF, valor do salário e tempo de empresa, em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

A prestação mensal do empréstimo não poderá ultrapassar 35% do salário. A partir do momento em que a solicitação é feita pelo trabalhador, as instituições financeiras têm 24 horas para fazer ofertas.

O trabalhador escolhe a melhor opção. A contratação do crédito é feita no canal da instituição financeira, que analisa a margem do salário disponível para consignação.

Empregado pode usar até 10% do saldo no FGTS para garantias ou ainda 100% da multa rescisória em caso de demissão. Caso desista do empréstimo, o trabalhador tem 7 dias corridos, a contar do recebimento do crédito, para devolver o valor integral repassado pelas instituições financeiras.