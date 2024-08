Tamandaré (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Tamandaré (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Tamandaré (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adriano Caca - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Alberto do Samu - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Allejandro Swingado - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Amigo Dinho - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Amigo Gal - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Ana Paula do Cachorro Quente - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Barto da Verdura - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Beiçola - 45999 - PSDB - Aguardando Julgamento

Bico - 18100 - REDE - Aguardando Julgamento

Bruna Carolina - 18244 - REDE - Aguardando Julgamento

Bruno do Altas Horas - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Cacau Construtor - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Camôes - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Carol Assistente Social - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Célio Mototaxi - 18818 - REDE - Aguardando Julgamento

Chapolim - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cicinho de Armando - 44190 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cida Galega do Oitizeiro - 44666 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cinho do Quiosque - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cleide de Jener do Samu - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Cristiano Bioco - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Dinha de Saué Grande - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Diogo do Raio X - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Djalma Enfermeiro - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Dora do Mutirão - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Dr. Aldene Valença - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Eduardo Dominó - 77999 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Edvaldo Grilo - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Enoque - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Fabiana de Violeta - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Fabio da Ambulancia - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Fabiola Professora - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Geisiane Pereira - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Geovania Pereira - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Geraldo Lima - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Gézica Filha de Nininha - 12344 - PDT - Aguardando Julgamento

Graziih Beckham - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gustavo de Mamucabas - 77789 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Handerson Phillipe - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Henrique Pessoa - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmâ Cristiane - 18111 - REDE - Aguardando Julgamento

Irmã Letícia Filemom - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irmâ Neide - 11113 - PP - Aguardando Julgamento

Irmã Suzane - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Irmâ Zirlene - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão Andre - 10110 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Irmão Ednaldo Alves - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Irmão Felipe - 44144 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmão Goga - 18344 - REDE - Aguardando Julgamento

Irmao Isaac - 40428 - PSB - Aguardando Julgamento

Irmão Josemario - 10122 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Irmao Pedro - 13443 - PT - Aguardando Julgamento

Irmão Silvinho - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmao Toinho - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Iza Tatuadora - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Jailson Sampaio - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Jal Marceneiro - 10369 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jane de Brejo - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Jane de Leno - 10115 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jeronimo José da Mata - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Joabe Mendes - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Joao Pururuca - 20244 - PODE - Aguardando Julgamento

Júnior da Compesa - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Junior do Catamarã - 12444 - PDT - Aguardando Julgamento

Junior do Golf - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Junior do Oitizeiro - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Kerena do Irmão do Confeito - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Leto Silva - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luan Milho Verde - 40100 - PSB - Aguardando Julgamento

Luana Cristina - 12577 - PDT - Aguardando Julgamento

Luciano Sena - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Macarrão do Ônibus - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Mae Dui - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Manoel Pedrosa - 18999 - REDE - Aguardando Julgamento

Manuel Jose - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Manuh - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Marcelinho Brito - 45300 - PSDB - Aguardando Julgamento

Marcelo da Ambulancia - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcio da Cooperativa - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Marcio Máximo - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Maria da Argila - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Maria do Hospital - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Marina do Handebol - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Marinho Mega Net - 12520 - PDT - Aguardando Julgamento

Matanta - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Mauricao da Piaba - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Mauro da Guarda - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Miguel Pinheiro - 40500 - PSB - Aguardando Julgamento

Miro Eletricista - 45888 - PSDB - Aguardando Julgamento

Mundinho - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nega Juh - 12510 - PDT - Aguardando Julgamento

Negao do Quiosque - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Neide - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nelsinho do Engenho Cipo - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Nelson da Picanha - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Nely da Saude - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Nido - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Nino Oliveira - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Pastor Ricardo - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Patricia Suvaco da Cobra - 18333 - REDE - Aguardando Julgamento

Paulinho Guimarães - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Priscila Boafirma - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Professor Léo - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Ana - 45145 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professora Janaina Carmen - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Ramates Ramace - 18888 - REDE - Aguardando Julgamento

Raminho da Funeraria - 18222 - REDE - Aguardando Julgamento

Raul da Gbs - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Rejane Campos - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ricardinho Motorista - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Ricardo de Onça Velha - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Rodolfo Lima - 22322 - PL - Aguardando Julgamento

Ronaldo Laranjeira - 18000 - REDE - Aguardando Julgamento

Rosinha Agente de Saúde - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Sergio Rodrigues - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Severino Mototaxi - 18555 - REDE - Aguardando Julgamento

Tamires de Brejo - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Tania Mel - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tiago Paparazzi - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Tino Chegado - 12113 - PDT - Aguardando Julgamento

Tony do Sushi - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Torrado de Brejo - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Valdeci do Oitizeiro - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Valdir do Galeto - 11010 - PP - Aguardando Julgamento

Veronica Pescadora - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Wilka Gleice - 77321 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Zama Barros - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Ze Baú - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

