Condado (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Condado (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Condado (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Abraão da Saúde - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Adelmo Lucena - 25678 - PRD - Aguardando Julgamento

Adriano Moura - 25333 - PRD - Aguardando Julgamento

Antonio Soares - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Apoline Tavora - 22344 - PL - Aguardando Julgamento

Belém - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Bem Te VI - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Bibiu de Tonha - 33244 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Branca do Novo Condado - 40140 - PSB - Aguardando Julgamento

Breno da Click - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Cabo Elias - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Camarão - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Carol Soares - 25325 - PRD - Aguardando Julgamento

Cassio Rochitan - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Célio Campos - 33633 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Celio do Bar - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cláudia Fonseca - 13125 - PT - Aguardando Julgamento

Cristiano Cocó - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dal - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Del de Idalino - 25625 - PRD - Aguardando Julgamento

Derivan de Bibi - 44644 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dindo - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Dr Carlison - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Dr Jair - 22500 - PL - Aguardando Julgamento

Dr Valney do Samu - 22192 - PL - Aguardando Julgamento

Edilson da Barra - 25888 - PRD - Aguardando Julgamento

Eloynne Fisioterapeuta - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Embreagem - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Ester Mariano - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Evandro Robson da Silva - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Fernanda Bernardino - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Fernando do Hospital - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Fernando Lutador - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Firmino da Ambulância - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Flávia - 25234 - PRD - Aguardando Julgamento

Gegeane Araújo - 55234 - PSD - Aguardando Julgamento

Gerlane Santos - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gildo Batista - 22112 - PL - Aguardando Julgamento

Gilson da Saúde - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Guga do Ônibus - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Harlys Adriano Gás - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Helena do Sindicato - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Hércules Marques - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Irmã Eva - 20678 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmao Alex Sandro - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmão Delfran - 11122 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão Sandro - 11612 - PP - Aguardando Julgamento

Ivanilda das Casas Novas - 11180 - PP - Aguardando Julgamento

Jailson Junior - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Joana Silva - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Jonas da Nordeste Macaco - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Josi Agente de Saude - 33456 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Josi Felix - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Josiane Enfermeira - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Josy Professora - 22544 - PL - Aguardando Julgamento

Jueci Andrade - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Junior de Aritana - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Jurandir Galdino - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Kezia Maranhão - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Lane - 11567 - PP - Aguardando Julgamento

Leto - 10610 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Lourdinha Professora - 10234 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Luana Professora - 22364 - PL - Aguardando Julgamento

Luciana Santos - 33222 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Maestro Vicente - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Maíza de Bleick - 20234 - PODE - Aguardando Julgamento

Major Silvino - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Manoel do Pão - 40410 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcilia Araujo - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Maria Professora - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Marrom - 11611 - PP - Renúncia

MIMI da Escolinha - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Moises Freitas - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Neco dos Sem Tetos - 33789 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Neném de Naldinho - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Neto da Feira - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Otávio Simões - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Pastora Angélica - 25777 - PRD - Aguardando Julgamento

Pedro Queiroz do Peixe - 20620 - PODE - Aguardando Julgamento

Pedro Sá - 40200 - PSB - Aguardando Julgamento

Pina do Novo Tempo - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Popó - 20165 - PODE - Aguardando Julgamento

Pretinha de Nal - 25055 - PRD - Aguardando Julgamento

Professor Artur - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Fátima - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Professora Françoise - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Professora Marli - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Rainha dos Vaqueiros - 33500 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Raminho Monteiro - 22567 - PL - Aguardando Julgamento

Ramon do Celular - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Rejane de Mazé - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Riva Donovo Tempo - 40110 - PSB - Aguardando Julgamento

Rivaldo de Celio do Sindicato - 40640 - PSB - Aguardando Julgamento

Sandrinha de Paulinho - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Saúba da Kombi - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Silvani - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Silvano Mendonça - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Taninha do Hospital - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Thais Lima - 10110 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Toinho da Verdura - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Tony Colaço - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Valter Melo - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Vavá - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Washington Gomes - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Zé Nildo - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.