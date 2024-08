Bezerros (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Bezerros (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Bezerros (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adaga Romero - 40004 - PSB - Aguardando Julgamento

Adauto da Infraestrutura - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Adé Motos - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Adriano Nem - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Alex Brito - 22224 - PL - Aguardando Julgamento

Alexandre de Sapucarana - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Antônio Amorim - 40640 - PSB - Aguardando Julgamento

Beto Biró - 11228 - PP - Aguardando Julgamento

Beto Santos - 55131 - PSD - Aguardando Julgamento

Bola Sete - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Branca - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Branco do Cruzeiro - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Breno da Madeleine - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cícero do Toyota - 15606 - MDB - Aguardando Julgamento

Cicero do Trator - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Claudenice Técnica Enfermagem - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Claudio do Salgado - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Claudio Sitio R - 40606 - PSB - Aguardando Julgamento

Clecia Silva - 22522 - PL - Aguardando Julgamento

Cleide da Inclusão - 44022 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dalvanise Protetora do Animais - 13133 - PT - Aguardando Julgamento

Damiana da Serra Negra - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Damião da Caruaruense - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Daniel da Toyota - 10666 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Danielle Andrade - 15500 - MDB - Aguardando Julgamento

Danilo da Agricultura - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Deda do Detergente - 50456 - PSOL - Aguardando Julgamento

Diogo Lemos - 40110 - PSB - Aguardando Julgamento

Dr. Sérgio - 22622 - PL - Aguardando Julgamento

Duda Melo - 10133 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ed Rossi - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Edson Rochedo - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Eduardo - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Eliane Professora - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Elisson Caneca - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Emanuel de Boas Novas - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Everaldo da Cohab - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Everaldo Filho de Arraes - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Fabiana do Salgado - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Fabiane Cristiny - 55044 - PSD - Aguardando Julgamento

Fia de Cajazeira - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Filipe Tabika - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Foguino - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Gabeira - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Galega do Fusca - 77999 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Galego da Kombi - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Geane de Santana - 40666 - PSB - Aguardando Julgamento

Gil de Biuzinho - 50555 - PSOL - Aguardando Julgamento

Gilda Garcia A Força da Mulher - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gildo Marmovaz - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Gilson Zela do Povo - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Instrutora Midian - 40100 - PSB - Aguardando Julgamento

Irmã Adriana - 44666 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmão Elissandro - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmão Monteiro - 43100 - PV - Aguardando Julgamento

Itallo de Santana - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Jacqueline - 10330 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jadder Gomes - 43456 - PV - Aguardando Julgamento

Jéssica Sayonara - 50444 - PSOL - Aguardando Julgamento

Jéssica Torres - 15666 - MDB - Aguardando Julgamento

Jhonatan - 50505 - PSOL - Aguardando Julgamento

Joana D Arc da Estaçao - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

João Afonso - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

João Motos - 15001 - MDB - Aguardando Julgamento

João Paulo Novaes - 77234 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Joel Santos - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Jorge da Bolacha - 77678 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Joseilton da Cohab - 55311 - PSD - Aguardando Julgamento

Juliana Cristina de Sapucarana - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Juliano de Manoel Marchante - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Julio do Jua - 13234 - PT - Aguardando Julgamento

Junior do Boi Gordo - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Kaio Limah - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Klebson Nascimento - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Laudenor da Saúde - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Leandro Veículos - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Leiliane Souza Nutricionista - 44055 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Leo Cabelereiro Sapucarana - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

LILI do Povo - 43043 - PV - Aguardando Julgamento

Lilian Medeiros - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Lourdes da Caravana do Bem - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Luciana Gomes - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Lucivaldo do Batatão - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Luisinho do Sindicato - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luizinha Cuidadora - 11211 - PP - Aguardando Julgamento

Manoel Melo - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Marcela Lanches - 10567 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Márcia Melo - 22465 - PL - Aguardando Julgamento

Márcio do Queijo - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Marcos da Coxinha - 11232 - PP - Aguardando Julgamento

Mari Enfermeira - 50222 - PSOL - Aguardando Julgamento

Maria de Sapucarana - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Maria José - 40620 - PSB - Aguardando Julgamento

Maria Luiza - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Matuto do Bar - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Mauro - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Michelle Silvestre - 50777 - PSOL - Aguardando Julgamento

Morte - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Naamã Ferraz - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Nara Castilho - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Natan do Projeto - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Nathan de Demir - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Neguinho de Israel - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Neide Lima do Retiro - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Netinho de Nicácio - 55666 - PSD - Aguardando Julgamento

Nida do Pimentao - 50625 - PSOL - Aguardando Julgamento

Nobel - 50000 - PSOL - Aguardando Julgamento

Orlando do América - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Pai Félix - 44276 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pastor Cabral - 22232 - PL - Aguardando Julgamento

Paula de Encruzilhada - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Paulinho Segurança - 77377 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Paulo do Móvel - 77700 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Poeta Marcos Douglas - 77666 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Poliana Araújo Rural - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Pr Fábio - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Professor Rosil Pessoa - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professora Andréa Biroh - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Regilda - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Quinho Confecções - 50111 - PSOL - Aguardando Julgamento

Reinaldo da Roupa - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Reporter Rinaldo Luiz - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Rickson da Saúde - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Roberto Dinda - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Robson da Serra Negra - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Rogério de Natal - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rogerys Pereira - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sabadi - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Samara - 77774 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Sérgio Bebidas - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Sol - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Suelly da Agroecologia - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Tatai - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Tenente Isaias - 22190 - PL - Aguardando Julgamento

Tia Rita - 77890 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Tititi Filho - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Valdenice - 15035 - MDB - Aguardando Julgamento

Valter de Varzinha - 13131 - PT - Aguardando Julgamento

Vando da Saúde - 44456 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Vando Dias - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Vando Gás - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Wadson Cumaru - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Welson Amaral - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Zé Amaro - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Zé Antônio da Rádio - 10234 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Zinho do Povo - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

