Wall Street marca nova sessão de alta antes de simpósio de Jackson Hole

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta segunda-feira, após acumular o maior ganho percentual semanal do ano na semana passada, com investidores concentrados na convenção do partido Democrata e no próximo simpósio econômico de Jackson Hole.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,58%, para 40.896,53 pontos; o S&P 500 teve alta de 0,97%, para 5.608,25 pontos; e o Nasdaq Composite avançou 1,39%, para 17.876,77 pontos.

O S&P 500 e o Nasdaq estenderam sua sequência de altas para oito sessões consecutivas, a mais longa em 2024, à medida que as ações continuaram a se recuperar de uma forte liquidação de duas semanas atrás, motivada por temores de recessão nos EUA.

Dados recentes mostraram resiliência do consumidor apesar da desaceleração econômica, aumentando as expectativas de que o Federal Reserve começará a reduzir as taxas de juros em sua reunião de política monetária de setembro, cortando a taxa básica em 25 pontos-base.

"O que está por trás (desta alta) é a esperança de que as torneiras continuem abertas com o Fed possivelmente cortando as taxas em setembro", disse Paul Nolte, consultor sênior de patrimônio e estrategista de mercado da Murphy & Sylvest em Elmhurst, Illinois.

"O dinheiro está procurando um lugar para ir, e ele está indo para os mercados de ações."

Uma pequena maioria dos economistas entrevistados pela Reuters afirma que o Fed implementará três cortes de juros de 25 pontos-base até o final do ano, e a economia provavelmente conseguirá evitar a recessão à medida que a inflação diminuir.

O Simpósio Econômico de Jackson Hole começa na quinta-feira, e os comentários do chair do Fed, Jerome Powell, na sexta-feira, serão monitorados. Investidores estão em busca de pistas sobre o caminho do Fed, de uma política monetária restritiva para uma neutra.

"Acho que (Powell) vai reiterar alguns dos pontos de discussão que o Fed fez, que eles estão ficando um pouco mais confortáveis com o fato de que a inflação está caindo para a meta", acrescentou Nolte. "Eles estão confortáveis com a economia indo razoavelmente bem, e isso será interpretado pelos mercados como uma porta para um corte de taxa em setembro."

A Convenção Nacional Democrata em Chicago, que começa na segunda-feira, pode alimentar a volatilidade do mercado, que já está elevada devido ao baixo volume de negociações no final do verão.

O índice de volatilidade do mercado CBOE, um indicador da ansiedade dos investidores, recuou em ritmo recorde na semana passada, de uma máxima de quatro anos, em meio ao crescente otimismo de um pouso suave da economia norte-americana.

O Goldman Sachs reduziu as chances de uma recessão nos EUA nos próximos 12 meses, de 25% para 20%, após os últimos relatórios semanais de pedidos de auxílio-desemprego e vendas no varejo.

Neste cenário, todos os 11 principais índices do S&P 500 encerraram em alta, com os serviços de comunicação apresentando o maior ganho percentual.