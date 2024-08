Minerva acerta compra de participação na Irapuru II Energia por R$20 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A Minerva informou nesta segunda-feira que firmou acordo para comprar 98% das ações ordinárias da Irapuru II Energia, uma sociedade de propósito específico (SPE) da Elera Energia, por 20 milhões de reais.

Segundo comunicado ao mercado, a operação visa implementar um projeto de "autoprodução de energia por fonte fotovoltaica" na cidade de Janaúba (MG).

"Através desta operação, a Minerva terá energia suficiente para abastecer parte do consumo de 9 de suas plantas no Brasil", afirmou a empresa líder em exportação de carne bovina na América do Sul.

A conclusão da operação, já aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em fevereiro deste ano, ainda está sujeita a condições precedentes previstas em contrato, acrescentou a Minerva.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)