Galípolo: Cabe ao BC colocar juro em nível restritivo o suficiente para atingir a meta

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 19, que a autarquia tem as ferramentas necessárias para garantir a convergência da inflação ao centro da meta, de 3%, independentemente da razão que esteja por trás da desancoragem das expectativas.

"Em função de uma série de variáveis que não são controladas pela política monetária, você pode fazer essa persecução da meta com mais custo ou menos custo", ele disse, em um evento em Belo Horizonte (MG). "Mas, do ponto de vista do mandato, cabe ao BC botar a taxa em um patamar restritivo o suficiente pelo tempo que for necessário para atingir a meta."

A afirmação veio em resposta a uma pergunta sobre se a desancoragem das expectativas está mais relacionada ao risco fiscal ou a ruídos políticos. Galípolo evitou discorrer sobre o tema, mas disse que o ideal é não usar variáveis que não podem ser controladas pelo BC para explicar o movimento das projeções.

"Eu só não gosto de ficar utilizando muito essas falas daquelas variáveis que a gente não tem tanto controle como uma justificativa para a desancoragem das expectativas, para não passar uma ideia de que qualquer uma delas possa ser eventualmente usada como um amuleto, uma desculpa, para você não perseguir a meta", disse.