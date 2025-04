Taekwondo paralímpico: Brasil encerra torneio em Taiwan com 4 medalhas

O taekwondo paralímpico brasileiro concluiu sua participação no President's Cup, em Taiwan, com quatro medalhas, todas conquistadas por mulheres. Uma delas foi o ouro obtido pela mineira Ana Carolina Moura, campeã em Paris 2024 na categoria até 65 quilos. Nesta sexta-feira (25), último dia da competição, Carol reeditou a final dos Jogos de Paris contra a francesa Djelika Diallo. Mais uma vez, a brasileira saiu vitoriosa e assegurou o topo do pódio, o primeiro do ciclo paralímpico para Los Angeles 2028. O torneio em Taiwan serve de preparação para o Campeonato Mundial de Taekwondo, em novembro.

Quem também chegou na final dos 65 kg foi a paulista Débora Menezes, após vitória sobre a turca Melis Turk na semi. No entanto, na luta decisiva pelo ouro, a brasileira foi superada pela mexicana Fernanda Vargas, e acabou com a prata.

Notícias relacionadas:

Outra finalista em Taiwan foi a pernambucana Silvana Fernandes, bronze em Paris. No entanto, na última luta, a brasileira perdeu para a chinesa Yuije Li e terminou com a prata. Antes, Silvana havia vencido a compatriota Maria Eduarda Stumpf, na semifinal. Como não há disputa pelo terceiro lugar, Maria Eduarda ficou com a medalha de bronze.

A delegação brasileira contou com oito atletas em Taiwan. Além das medalhistas, também competiram Gustavo Antony Ruppel,Fabricio Marques, Joel Gomes e Claro Lopes.