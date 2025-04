Trump diz que outra pausa de 90 dias para tarifas é improvável

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que é improvável conceder outra pausa de 90 dias nas tarifas.

O republicano afirmou que espera ser capaz de fechar acordos comerciais com uma variedade de países. "Seremos razoáveis", disse ele a jornalistas que o acompanhavam no Air Force One.

O tarifaço de Trump

Tarifas entraram em vigor oficialmente em 5 de abril, mas foram divididas em duas categorias. A primeira era de "tarifas globais", onde todos os países que comercializam produtos com os EUA foram taxados em 10%. A segunda categoria foi a de tarifas recíprocas, para quem cobrava mais de 20% em uma conta feita pelo governo Trump. Essas entraram em vigor no dia 9 de abril.

Tabela com as tarifas recíprocas foi publicada como um anexo da ordem executiva do tarifaço. Ao todo, 64 países foram listados. Lesoto, na África, era (até então) quem tinha a maior taxa: 50%. Camarões e República Democrática do Congo tinham a menor, 11%.

No dia 10 de abril, após dizer que vários países estavam dispostos a negociar, Trump decidiu suspender as tarifas recíprocas. A medida vale para 75 países —não divulgados até hoje, por um período de 90 dias, exceto a China.