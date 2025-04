Congo e Ruanda concordam com caminho para a paz em acordo mediado pelos EUA

WASHINGTON (Reuters) - Congo e Ruanda prometeram apresentar um projeto de acordo de paz até 2 de maio e abster-se de fornecer apoio militar a grupos armados, segundo um acordo assinado em Washington nesta sexta-feira, como parte dos esforços diplomáticos para acabar com a violência no leste do Congo.

Alcançado em meio a um avanço sem precedentes dos rebeldes M23 apoiados por Ruanda no Congo, o acordo deve trazer investimentos públicos e privados "significativos" dos EUA para a região rica em minerais, incluindo tântalo e ouro, segundo o texto final.

O acordo aumenta as esperanças de que o mais recente ciclo de violência em um conflito de décadas com raízes no genocídio de Ruanda possa diminuir, com os dois países esperando atrair investimentos significativos dos EUA em minerais. Mas os pedidos de cessar-fogo anteriores não produziram uma interrupção duradoura dos combates.

As duas partes também concordaram em estudar um mecanismo conjunto de coordenação de segurança para reprimir grupos armados e organizações criminosas.

Os ministros das Relações Exteriores dos dois países assinaram o acordo em uma cerimônia com o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que também assinou como testemunha.

(Reportagem de Daphne Psaledakis)