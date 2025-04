Mais de 100.000 pessoas prestam homenagem ao papa Francisco nas últimas horas de seu velório

Por Joshua McElwee e Giulia Segreti

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Mais de 100.000 pessoas enlutadas compareceram à Basílica de São Pedro nesta sexta-feira para prestar suas homenagens ao papa Francisco, vendo seu caixão aberto nas últimas horas de visita antes de seu funeral no sábado.

Pouco depois das 19h (horário local), o Vaticano encerrou a transmissão televisiva das visitas, que estava no ar quase continuamente, antes de uma cerimônia privada para selar seu caixão.

Enquanto as polícias italiana e do Vaticano se preparavam para fechar a longa fila na nave central da igreja, os últimos visitantes entraram.

O papa de 88 anos, que liderou a Igreja desde 2013, morreu na segunda-feira em seus aposentos na casa de hóspedes Santa Marta, no Vaticano, após sofrer um derrame enquanto se recuperava de semanas de pneumonia.

Cerca de 250.000 pessoas do mundo inteiro fizeram fila para se despedir desde que seu corpo foi levado para a Basílica de São Pedro na quarta-feira, informou o Vaticano.

Entre os últimos visitantes estavam o presidente francês Emmanuel Macron e sua esposa Brigitte, que permaneceram juntos ao lado do caixão por alguns instantes. Ele curvou a cabeça; ela fez o sinal da cruz.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em Roma para o funeral do papa no sábado, também prestou suas homenagens a Francisco nesta sexta-feira.

"Que sua sabedoria, coragem e compaixão sigam iluminando os corações de todos nós", disse Lula em uma publicação no X relatando a visita com a primeira-dama, Janja, e outras autoridades brasileiras.

Longas filas se formaram na Praça de São Pedro e nas ruas adjacentes durante toda esta sexta-feira. Alguns esperaram horas pela oportunidade de passar alguns minutos dentro da basílica e prestar suas homenagens.

"É uma sensação muito forte (estar aqui)", disse Patricio Castriota, visitante da Argentina, terra natal do papa. "Esta despedida foi muito triste, mas agradeço a Deus por ter podido vê-lo."

"Ele é o único papa que tivemos vindo da América do Sul, um papa que tinha muitas boas intenções para a Igreja Católica", disse Castriota. "Ele limpou (muita) das coisas ruins, talvez não todas, mas tentou."

Francisco foi o primeiro pontífice das Américas e era conhecido por um comportamento extraordinariamente encantador e até bem-humorado.

Mas seu papado de 12 anos foi, às vezes, turbulento, com Francisco buscando reformar uma instituição dividida, mas lutando com tradicionalistas que se opunham às suas muitas mudanças.

"Ele humanizou a Igreja, sem dessacralizá-la", disse o cardeal François-Xavier Bustillo, que lidera a Igreja na ilha francesa da Córsega.

Um resumo formal do papado de Francisco, escrito em latim, seria colocado em seu caixão quando ele fosse lacrado na noite desta sexta-feira. Ele o descreve como um “pastor amado e simples” que deixou “um maravilhoso testemunho de humanidade, de uma vida santa e de paternidade universal”.

ROMA SE PREPARA PARA O FUNERAL

É improvável que um conclave para escolher um novo pontífice comece antes de 6 de maio. Enquanto isso, os cardeais católicos do mundo assumiram o controle temporário da Igreja Católica Romana, com 1,4 bilhão de membros.

Os cardeais presentes em Roma se reúnem quase diariamente, principalmente para discutir questões logísticas, no que é chamado de "congregação geral".

Dos 252 cardeais do mundo, 149 estavam presentes na reunião na manhã desta sexta-feira, disse o Vaticano, com dezenas de outros esperados durante o restante do dia.

A cerimônia privada para selar o caixão de Francisco será conduzida por oito cardeais, incluindo um prelado norte-americano que tem enfrentado críticas por sua condução de casos de abuso sexual. Entre os presentes também estarão os secretários do falecido papa.

O Vaticano disse nesta sexta-feira que espera a presença de 160 delegações estrangeiras no funeral de sábado, entre elas dezenas de líderes mundiais, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump, e 10 monarcas reinantes.

Houve especulações de que líderes estrangeiros poderiam ter reuniões diplomáticas paralelas ao funeral para discutir a guerra na Ucrânia, mas o Palácio do Eliseu disse nesta sexta-feira que Macron não realizaria tais reuniões.

Trump deve passar apenas cerca de 15 horas em Roma, chegando no final da noite desta sexta e partindo logo após o funeral.

As autoridades começaram a reforçar a segurança antes da cerimônia, com atiradores de elite nos telhados, drones observando do céu e um dispositivo do Exército pronto para neutralizar objetos voadores hostis.

O centro de Roma deverá ser fechado ao tráfego no sábado para permitir que o cortejo fúnebre carregando os restos mortais do papa siga lentamente até a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde Francisco, quebrando a tradição, pediu para ser enterrado, e não na Basílica de São Pedro.

Espera-se que multidões se encontrem ao longo do percurso, que passará por muitos dos monumentos famosos de Roma, incluindo o Coliseu.

O túmulo do papa ficará em um nicho no corredor lateral da basílica, com apenas a palavra "Francisco", seu nome em latim, gravada no mármore.

(Reportagem de Joshua McElwee e Giulia Segreti

Reportagem adicional de Leonardo Benassatto, Malgorzata Wojtunik, Hanna Rantala, Miguel Pereira e Lavinia Sdoga)