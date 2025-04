Taxas dos DIs sobem com IPCA-15 pressionado como motivo para realização de lucro

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Após os recuos recentes, as taxas dos DIs fecharam a sexta-feira em alta, com investidores aproveitando a inflação medida pelo IPCA-15 ainda pressionada para justificar um movimento de realização de lucros na renda fixa brasileira.

No fim da tarde, a taxa do Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 -- um dos mais líquidos no curto prazo -- estava em 14,635%, ante o ajuste de 14,57% da sessão anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 marcava 13,915%, em alta de 12 pontos-base ante o ajuste de 13,8%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,96%, em alta de 8 pontos-base ante 14,885% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,07%, ante 14,024%.

No início do dia, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) subiu 0,43% em abril, após alta de 0,64% em março, ficando em linha com a expectativa em pesquisa da Reuters.

Em 12 meses, o avanço acumulado do IPCA-15 chegou a 5,49%, ante 5,26% em março e também em linha com a expectativa.

O IPCA-15 é considerado uma espécie de prévia do IPCA, o indicador oficial de inflação no Brasil.

Embora o IPCA-15 tenha vindo dentro do esperado, o índice segue bem acima do centro da meta oficial de inflação perseguida pelo Banco Central, de 3%.

A abertura do indicador também não foi tão favorável. A inflação de alimentação no domicílio em abril, de 1,29%, ficou acima da projeção do banco Bmg, de 1,11%. A inflação de bens industriais, de 0,57%, também ficou acima da expectativa do banco, de 0,54%. Já o índice de difusão -- que reflete o percentual de itens dentro do IPCA-15 que teve alta de preços no mês -- passou de 61,0% em março para 67,8% em abril.

Profissionais ouvidos pela Reuters avaliaram que, com o IPCA-15 indicando uma inflação ainda pressionada, investidores aproveitaram para realizar lucros e as taxas dos DIs subiram, após os recuos recentes.

“O movimento macro nos últimos dias fez o mercado caminhar para uma aposta de fim de ciclo de alta de juros mais próximo. Tivemos comentários dos diretores do BC esta semana com tom mais dovish e houve uma queda acentuada do dólar”, afirmou Ermínio Lucci, CEO da BGC Liquidez.

“Tivemos recentemente mais de 100 pontos-base de queda, e isso é muita coisa. Hoje temos o IPCA-15, que é motivo para realização”, acrescentou.

De fato, até a véspera a taxa do DI para janeiro de 2027 acumulava queda de 114 pontos-base no mês, sendo 39 pontos-base apenas nos últimos dois dias. Com os números do IPCA-15 desta sexta-feira, as taxas subiram.

“A abertura do IPCA-15 foi ruim, então o mercado realiza. Tivemos um discurso dove (suave com a inflação) dos diretores do BC, mas hoje a realidade se impõe”, comentou o economista-chefe do Bmg, Flavio Serrano.

Com o movimento desta sexta-feira, conforme Serrano, aumentaram as chances de elevação de 50 pontos-base da Selic em maio, como já vinha precificando de forma majoritária o mercado, e investidores reduziram as apostas numa elevação de apenas 25 pontos-base. Atualmente a Selic está em 14,25% ao ano.

O avanço das taxas dos DIs contrastou com o cenário externo, onde os rendimentos dos Treasuries recuavam em meio à expectativa de que possa haver um abrandamento da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Às 16h41, o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- caía 4 pontos-base, a 4,266%.