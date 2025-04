Escândalo de pedofilia abala escola católica e governo francês em meio à despedida do papa Francisco

A morte do papa Francisco provocou intensas reações na França. Enquanto muitos fiéis afirmam que sentirão falta de seu pontificado, católicos mais conservadores rapidamente viraram a página e esperam pela eleição de um sucessor alinhado às suas ideias no próximo conclave. O falecimento de Jorge Mario Bergoglio também ocorre num contexto particular: a França enfrenta o maior escândalo de pedofilia já registrado envolvendo a Igreja Católica no país.

De um lado, admiradores das ideias progressistas de Francisco expressaram gratidão e admiração por sua coragem ao abordar temas polêmicos para a Igreja, como a tolerância em relação aos homossexuais, a defesa do direito à comunhão para casais divorciados, a promoção da ecologia integral como parte da doutrina social da Igreja, a atenção constante às populações vulneráveis, as críticas aos excessos do capitalismo e à perda do espírito de fraternidade. Por outro lado, entre os católicos integristas franceses, sua morte foi recebida com alívio.

O jornalista de extrema direita Eric Zemmour, ex-candidato à presidência em 2022, afirmou que, para alguns católicos, o pontificado de Francisco foi percebido como um fardo, uma provação por aqueles que ainda mantêm fé na Igreja. Outro ex-presidenciável nacionalista, Philippe de Villiers, disse que Francisco era um papa "woke" que via com bons olhos uma islamização da Europa, o que é uma narrativa falaciosa, mas propagada por conspiracionistas de extrema direita. O papa defendia a tolerância religiosa com os muçulmanos e o diálogo entre religiões.

A França é um país onde a defesa da laicidade, da separação entre Igreja e Estado, é muito forte. Por isso, o presidente Emmanuel Macron está sendo criticado por participar do funeral do papa no Vaticano, no sábado (26). Vários políticos de esquerda argumentam que a presença do chefe de Estado em um evento religioso pode ser vista como uma contradição ao princípio de laicidade, inscrito no primeiro artigo da Constituição Francesa. No entanto, outros defendem que a participação de Macron é um gesto diplomático e simbólico, considerando a relevância global do papa Francisco e seu impacto além da esfera religiosa.

Deputados de esquerda apontaram a incoerência de Macron e da primeira-dama Brigitte estarem presentes na Praça de São Pedro, enquanto ele nunca participou, nem sequer cogitaria participar, de uma cerimônia em homenagem a um líder religioso muçulmano, judeu ou budista.

O chefe do governo francês, François Bayrou, também está sendo criticado por ter decidido que amanhã as bandeiras francesas ficarão a meio mastro em homenagem ao papa. Muita gente lembrou que quando o papa João Paulo 2° morreu, em 2005, e Bayrou exercia um mandato parlamentar, ele criticou o então primeiro-ministro por colocar as bandeiras a meio mastro e ferir um princípio constitucional.

Novo escândalo de pedofilia na Igreja francesa

Há quatro meses no cargo, a sobrevivência política de Bayrou depende dos deputados de direita e centro, em sua maioria ligados ao eleitorado católico. Mas ele já está desgastado por um escândalo relacionado com a Igreja francesa. Pai de seis filhos, o premiê francês educou os filhos em um colégio católico nos Pirineus, chamado Notre Dame de Bétharram.

Nos últimos meses, mais de 200 ex-alunos dessa escola denunciaram à Justiça terem sofrido violência física e abusos psicológicos e sexuais cometidos por padres e ex-funcionários do colégio, entre 1950 e 2010, ou seja, durante seis décadas. A mulher do atual primeiro-ministro trabalhava como professora de catecismo no estabelecimento e nunca denunciou a hierarquia à Diocese.

Para completar, a filha mais velha do casal, Hélène Perlant, lançou um livro nesta semana em que detalha o grau de violência que reinava nessa escola católica e o episódio em que foi espancada por um padre, quando tinha 14 anos, durante uma viagem escolar. Ela afirma que nunca contou esse incidente ao pai, que tem longa carreira política.

A quantidade de denúncias de ex-alunos é tão expressiva que o "caso Bétharram" já é considerado o maior escândalo de pedofilia ligado à Igreja Católica na França.

Batismos em alta

Embora se tenha ouvido nos últimos dias duras críticas a respeito de o papa não ter ido longe o suficiente no combate à pedofilia na Igreja, o número de franceses adultos que decidem se batizar está em alta há alguns anos. O período da Páscoa é o preferido para a organização desse tipo de cerimônia nas igrejas.

Uma pesquisa publicada na quarta-feira (23) pela Conferência Episcopal Francesa apontou um aumento de 45% nos batismos de adultos em 2025, principalmente na faixa etária abaixo de 25 anos, e de 33% entre adolescentes, em relação ao ano passado. No total, 10.384 adultos receberam o batismo na semana da Páscoa, e o número de batizados entre 18 e 25 anos superou o de pessoas entre 26 e 40 anos.

O Episcopado francês atribui esse súbito ganho de interesse pela Igreja a um desejo de esperança em um mundo caótico e também a uma busca de pertencimento, de fazer parte de uma comunidade de pessoas com valores semelhantes.

As redes sociais também desinibiram os jovens franceses para falar de fé, com vários influenciadores seminaristas e freiras, envolvidos com o proselitismo religioso.