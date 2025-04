Mercado de criptomoedas merece 'regras regulatórias claras', diz presidente da SEC

O presidente da Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), Paul Atkins, defendeu nesta sexta-feira a criação de um arcabouço regulatório claro e racional para o mercado de criptoativos no país. "Os participantes do mercado que atuam com essa tecnologia merecem regras regulatórias claras", afirmou Atkins durante a terceira mesa-redonda da força-tarefa de criptoativos da SEC.

Na comissão há quatro dias, Atkins apontou que a falta de diretrizes tem prejudicado o setor. "A inovação tem sido sufocada nos últimos anos devido à incerteza regulatória e de mercado que, infelizmente, a própria SEC fomentou", disse. Ele elogiou o trabalho da comissária Hester Peirce, apelidada de "CryptoMom", por sua defesa de políticas mais pragmáticas. "Ela é a pessoa certa para liderar o esforço de elaboração de uma estrutura regulatória racional para o mercado de criptoativos."

Atkins prometeu engajamento com participantes do setor e articulação com o governo de Donald Trump e o Congresso para viabilizar um modelo regulatório mais adequado. "Espero grandes benefícios dessa inovação de mercado em termos de eficiência, redução de custos, transparência e mitigação de riscos."