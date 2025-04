EXCLUSIVO-Dona do TikTok avalia projeto de data centers no Brasil, dizem fontes

Por Leticia Fucuchima e Marcela Ayres e Bernardo Caram

SÃO PAULO/BRASÍLIA (Reuters) - A ByteDance, dona do TikTok, está avaliando a instalação de data centers no Brasil, que busca encontrar demanda para sua energia renovável excedente, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.

Os estudos da empresa proprietária da plataforma de mídia social sediada na China são para um projeto no complexo portuário de Pecém (CE), em parceria com a geradora de energia renovável Casa dos Ventos, segundo duas das fontes.

Os planos ocorrem em meio a esforços do Brasil para se projetar como um centro global para a crescente indústria de data centers, que podem movimentar US$10 bilhões no país, na próxima década, segundo estudo recente.

As negociações são inicialmente para uma capacidade de 300 megawatts (MW), disse uma das pessoas com conhecimento do assunto, mas o projeto total pode alcançar 900 MW em uma segunda fase.

Uma segunda fonte disse que a demanda total do projeto pode chegar a 1 GW.

A localização de Pecém é considerada estratégica e competitiva para data centers, que demandam grande quantidade de energia. Já a região Nordeste conta com grande concentração de geração renovável. Além disso, está próxima da chegada de cabos submarinos de telecomunicações no Brasil.

A Casa dos Ventos, que tem como sócia a TotalEnergies em seus negócios de geração de energia, já pediu conexão de seu projeto de data centers de Pecém à rede elétrica nacional, mas teve acessos negados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) por riscos para estabilidade da rede, já que essas infraestruturas consomem grandes quantidade de energia.

Segundo duas das fontes consultadas, o Ministério de Minas e Energia está avaliando a liberação de mais capacidade de conexão para projetos de data centers nessa e em outras áreas.

Procurado, o TikTok afirmou que não vai comentar o assunto.

O Ministério de Minas e Energia não retornou imediatamente um pedido de comentário. A Reuters entrou em contato com a ByteDance por email, mas não obteve uma posição imediata.

A Casa dos Ventos não comentou as negociações com a ByteDance, mas afirmou em nota que "está empenhada em transformar o Porto do Pecém em um complexo de inovação em tecnologia e transição energética".

"A empresa está desenvolvendo o maior projeto de data center e hidrogênio verde do país que utilizará energia renovável proveniente do seu portfólio de ativos. No desenvolvimento de ambos os projetos, a empresa tem analisado oportunidades de parceria com companhias que possam ser complementares na viabilização dos empreendimentos".

(Por Letícia Fucuchima em São Paulo, Marcela Ayres e Bernardo Caram em Brasília; com reportagem adicional Brenda Goh em Xangai e Fabio Teixeira no Rio de Janeiro)