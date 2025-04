Ibovespa renova máximas do ano e fecha semana com alta de 4%

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa encerrou com leve alta nesta sexta-feira, renovando máximas do ano atingidas na véspera, em um pregão de oscilação tímida, mas que selou ganho de 4% na semana.

A sessão teve como pano de fundo dados de inflação no Brasil em abril, além da repercussão do resultado trimestral da Vale. No exterior, sinais de abrandamento da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China ofereceram algum alívio aos investidores.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa fechou com variação positiva de 0,12%, a 134.739,28 pontos, maior patamar de fechamento desde setembro de 2024, tendo marcado 134.992,22 na máxima -- também um pico desde setembro -- e 134.186,43 na mínima do dia. O volume financeiro somou R$24,6 bilhões.

Na semana, encurtada pela ausência de negócios na segunda-feira devido a feriado nacional, o Ibovespa subiu 3,93%.

"Depois de uma forte recuperação na semana, durante a qual o Ibovespa rompeu importantes resistências nos níveis de 130 mil e 134 mil pontos, a sexta-feira caminhou para um fechamento mais tímido", disse a analista de renda variável Bruna Sene, da Rico.

Segundo ela, apesar do desempenho mais comedido no dia, o índice segue em tendência de alta no curto prazo, com potencial para voltar a testar seu topo histórico nos próximos dias, na região de 137.528 pontos.

Na cena doméstica, dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) apontaram para uma desaceleração da alta da inflação em abril, em linha com a expectativa em pesquisa da Reuters. Em 12 meses, o avanço do indicador chegou a 5,49%, de 5,26% em março, também dentro do esperado, mas ainda distante do teto da meta oficial do Banco Central de 3,0%.

Já no contexto internacional, a atenção permaneceu sobre os desdobramentos comerciais envolvendo as duas maiores economias mundiais, China e Estados Unidos, em meio à guerra tarifária deflagrada pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Nesta sexta, Trump reiterou que conversou com o presidente chinês, Xi Jinping, "várias vezes", sem informar quando ou quais tópicos foram discutidos e afirmando que fornecerá mais detalhes "no momento apropriado". Mais tarde, o republicano disse a repórteres que seu governo será razoável na imposição de tarifas comerciais e acrescentou que considera que os mercados financeiros estão se ajustando à sua política tarifária.

Sob o tom mais apaziguador, os principais índices em Wall Street encerraram a sexta em terreno positivo, também marcando altas semanais, tendo ainda no radar uma série de balanços corporativos de empresas norte-americanas.

Para o estrategista de renda variável José Francisco Cataldo Ferreira, da Ágora Investimentos, ainda há no horizonte um cenário de volatilidade envolvendo as relações China-EUA, após um período de idas e vindas entre as duas potências. "As negociações são todas muito incertas ainda", afirmou.

Na próxima semana, a temporada de resultados corporativos no Brasil começa a ganhar força, o que também promete movimentar o índice da bolsa paulista.

DESTAQUES

- VALE ON perdeu 2,64%, após informar na noite da véspera que seu lucro líquido caiu 17% no primeiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, para US$1,4 bilhão, impactado por preços mais baixos do minério de ferro, que ofuscaram ganhos com maiores vendas e redução de custos. O desempenho também foi endossado por queda nos futuros de minério de ferro na China, com o contrato de setembro mais ativo na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrando as negociações com declínio de 1,87%, a 709 iuanes (US$97,30) a tonelada, embora tenha assegurado na semana alta de 0,35%. O presidente-executivo da mineradora, Gustavo Pimenta, afirmou durante teleconferência que não vê impactos relevantes da guerra comercial às operações e vendas da empresa neste momento.

- PETROBRAS PN fechou em alta de 0,30% e PETROBRAS ON ganhou 0,49%, seguindo a recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril do Brent, referência para a estatal, subiu 0,48%, a US$66,87. No setor, PRIO ON avançou 1,07%, após a companhia informar na véspera que recebeu anuência do Ibama para "workover" dos poços no campo de Tubarão Martelo, incluindo os poços TBMT-10H e TBMT-4H, que estavam parados devido à falha na Bomba Centrífuga Submersa. Para analistas do Itaú BBA, embora já considerada, a aprovação é vista como positiva dada a incerteza que existia em relação ao momento em que essa autorização seria concedida.

- RAÍZEN PN desvalorizou-se 2,70%, na esteira da divulgação de seu relatório preliminar do quarto trimestre da safra 2024/2025. A empresa informou que moeu 700 mil toneladas de cana-de-açúcar no período, versus 13,8 milhões de toneladas no trimestre imediatamente anterior, enquanto sua produção de açúcar equivalente foi entre 84 mil e 88 mil toneladas e suas vendas de açúcar totalizaram 969 mil toneladas na safra 2024/2025.

- ITAÚ UNIBANCO PN encerrou com decréscimo de 0,37%, em sinal acompanhado por SANTANDER BRASIL UNIT, que cedeu 0,68%. Por outro lado, BRADESCO PN subiu 0,15%, BANCO DO BRASIL ON ganhou 1,12% e BTG PACTUAL UNIT avançou 1,39%.

- MULTIPLAN ON fechou com alta de 1,39%, devolvendo perdas do início do pregão após a divulgação na véspera de seu resultado do primeiro trimestre. A Multiplan reportou lucro líquido 12,4% menor entre janeiro e março em relação ao mesmo período do ano passado, de R$234 milhões, e receita líquida quase estável no comparativo anual (+0,4%). Na frente operacional, houve crescimento em vendas e na taxa de ocupação média de seus shoppings. Em teleconferência com analistas nesta sexta, o presidente da companhia informou que as vendas totais em abril cresceram 16,3% até o domingo de Páscoa, apoiadas pelo feriado prolongado, e disse estar otimista sobre o atual trimestre. Entre operadoras de shopping centers, ALLOS ON avançou 0,14% e IGUATEMI UNIT caiu 0,34%.

- MAGAZINE LUIZA ON encerrou com queda de 1,14%, após disparar mais de 10% na véspera. A varejista informou na noite de quinta-feira que acertou a captação de US$130 milhões com a International Finance Corporation (IFC), instituição financeira pertencente ao Banco Mundial, e deverá aplicar maior parte dos recursos em investimentos em tecnologia. Na contramão, o índice de consumo subiu 0,77%.

- CARREFOUR BRASIL ON caiu 0,23%, a R$8,64, perto da contrapartida oferecida pelo controlador francês Carrefour a acionistas de R$8,50 por ação da unidade brasileira, na sequência de aprovação nesta sexta da proposta para fechar o capital da subsidiária no Brasil, que responde por cerca de 20% das vendas brutas globais do grupo europeu. O Carrefour espera concluir a operação em meados de junho.

- AZUL PN afundou 17,37%, ampliando as perdas depois de desabar quase 25% na véspera, tendo ainda no radar o resultado da sua oferta de ações, com a emissão de papéis que totalizaram R$1,66 bilhão, bem abaixo dos R$4,1 bilhões estimados na ocasião do anúncio, e decisão do Cade de analisar o acordo de codeshare entre a companhia e a Gol. GOL PN, que está fora do Ibovespa, recuou 4,32%.

(Por Patricia Vilas Boas)