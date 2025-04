Governo Trump volta atrás e mantém vistos de 1.500 estudantes estrangeiros

O governo dos EUA voltou atrás da decisão de cancelar mais de 1.500 vistos de estudantes estrangeiros. A medida anunciada hoje é um alívio para imigrantes que teriam que retornar para seus países ou poderiam ser deportados.

O que aconteceu

Autoridades de imigração do país vão implantar um novo sistema de revisão e cancelamento de vistos de estudantes estrangeiros. Até que o processo seja concluído, as agências de imigração não devem alterar ou revogar os documentos já emitidos, explicou o advogado do Departamento de Justiça dos EUA, Joseph F. Carilli.

A medida foi anunciada após várias ações judiciais individuais foram movidas na Justiça norte-americana. Os estudantes reclamam de não terem sido avisados da revogação de seus vistos, nem dos motivos para tal.

Atos pró-Palestina

O governo Trump cancelou vistos e iniciou processos de deportação de estudantes que participaram de manifestação pró-Palestina. Os atos ocorreram no ano passado, durante uma onda de protestos contra os ataques de Israel à Faixa de Gaza realizados em campus universitários por todo o país.

Os EUA também intensificaram ataques contra várias universidades. Renomadas instituições de ensino superior norte-americanas, como Columbia e Harvard, foram acusadas de permitir o antissemitismo nos campi.

Em janeiro deste ano, Trump assinou um decreto que prometia "ação imediata" para processar "ameaças terroristas, incêndios criminosos, vandalismo e violência contra judeus norte-americanos". O presidente se comprometeu a mobilizar os recursos federais do Departamento de Justiça para combater o que chamou de "explosão do antissemitismo" desde o início da guerra em Gaza.

"Para todos os estrangeiros residentes que se juntaram aos protestos pró-jihadistas, nós os avisamos: em 2025, nós os encontraremos e os deportaremos", disse Trump em um informativo no início do ano.