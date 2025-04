Bolsas de NY fecham em alta após declarações de Trump e dado de confiança americano

As bolsas de Nova York fecham esta sexta-feira, 25, em alta, ampliando os ganhos da semana. Os três índices renovaram máximas intradiárias durante a tarde, após o presidente Donald Trump afirmar que o país será "razoável" em relação às tarifas. Também pesou sobre o sentimento de Wall Street o resultado melhor que o esperado do sentimento do consumidor americano, elaborado pela Universidade de Michigan.

O Dow Jones ganhou força no fim do pregão e subiu 0,05%, aos 40.113.50 pontos; o S&P 500 avançou 0,74%, aos 5.525,21 pontos; e o Nasdaq teve alta de 1,26%, aos 17.382,94 pontos. Os dados são preliminares. No acumulado da semana, o saldo foi positivo: o Dow Jones ganhou 2,5%, o S&P 500 subiu 4,6% e o Nasdaq avançou 6,7%.

A ação da Alphabet subiu 1,7% depois que a controladora do Google divulgou lucro líquido de US$ 34,54 bilhões no primeiro trimestre, acima das expectativas de Wall Street.

A Tesla ganhou 9,8%. Ontem, o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, apresentou uma nova estrutura para carros autônomos. O anúncio é uma boa notícia para a Tesla, que planeja lançar um serviço de táxi autônomo no Texas em junho e iniciar a produção do robotáxi Cybercab no próximo ano.

Na direção oposta, a ação da Intel caiu 6,7% após a fabricante de chips reportar prejuízo no primeiro trimestre, com perspectiva fraca de receita. A companhia afirmou que reduziria custos cortando investimentos em capital e despesas operacionais. O novo CEO, Lip-Bu Tan, disse que haverá demissões neste trimestre, sem dar detalhes.

*Com informações da Dow Jones Newswires