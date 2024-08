Verona derrota Napoli em casa; Bologna empata com Udinese

SÃO PAULO, 18 AGO (ANSA) - O Hellas Verona se tornou a primeira equipe da atual edição da Série A da Itália a conquistar três pontos ao bater o Napoli por 3 a 0 no estádio Marcantonio Bentegodi.

Após suportar a pressão napolitana na etapa inicial, o gialloblù mudou sua postura no segundo tempo e garantiu o triunfo graças aos gols de Dailon Livramento e Daniel Mosquera (2x).

Os comandados de Paolo Zanetti deram uma ótima resposta para seus torcedores, enquanto Antonio Conte terá bastante trabalho pela frente, principalmente para ajustar o tricampeão italiano.

A grande preocupação é com Khvicha Kvaratskhelia, que deixou o confronto lesionado e precisará ser melhor avaliado nos próximos dias.

No outro duelo da rodada, no estádio Renato Dall'Ara, o Bologna chegou a abrir o placar contra a Udinese, com Riccardo Orsolini convertendo uma cobrança de pênalti, mas Lautaro Giannetti igualou o marcador.

Apesar das várias tentativas de vencer o encontro, o rossoblù precisou se contentar com o empate em casa. (ANSA).

