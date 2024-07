Acidente de avião no aeroporto do Nepal deixa 18 mortos

KATMANDU (Reuters) - Dezoito pessoas morreram quando um avião regional de passageiros pertencente à Saurya Airlines, do Nepal, caiu e pegou fogo ao decolar da capital Katmandu nesta quarta-feira, segundo autoridades.

O avião, que levava dois tripulantes e 17 técnicos, estava indo para manutenção regular no novo aeroporto de Pokhara, no Nepal, inaugurado em janeiro e equipado com hangares de manutenção de aeronaves, disseram elas.

"Pouco depois da decolagem ... a aeronave desviou para a direita e caiu no lado leste da pista", disse a Autoridade de Aviação Civil do Nepal em um comunicado.

Dezoito das pessoas a bordo eram cidadãos nepaleses, enquanto um engenheiro era do Iêmen, afirmou a Saurya.

"Apenas o capitão foi resgatado com vida e está recebendo tratamento em um hospital", disse Tej Bahadur Poudyal, porta-voz do Aeroporto Internacional Tribhuvan de Katmandu.

Imagens de televisão mostraram bombeiros tentando apagar o fogo e uma espessa fumaça preta subindo para o céu. Elas também mostraram o avião voando um pouco acima da pista de decolagem e, em seguida, inclinando-se para a direita antes de cair.

Outras imagens mostraram equipes de resgate vasculhando os restos carbonizados do avião, espalhados em campos verdejantes, e corpos sendo carregados para ambulâncias em macas, enquanto os moradores locais observavam.

"O avião estava programado para passar por manutenção durante um mês a partir de quinta-feira... Não está claro por que ele caiu", disse Mukesh Khanal, diretor de marketing da Saurya Airlines.

O aeroporto de Katmandu foi fechado temporariamente após o acidente, mas reabriu em poucas horas, segundo as autoridades.

Um funcionário da Saurya Airlines disse que o avião era uma aeronave CRJ-200 de 50 lugares com o registro 9N-AME.

(Reportagem da Redação de Katmandu; reportagem adicional de Lisa Barrington em Seul, Ainnie Arif e Shivani Tanna)