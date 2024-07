++ G20 aprova Aliança contra Fome por aclamação ++

RIO DE JANEIRO, 24 JUL (ANSA) - Os membros do G20 aprovaram por aclamação o documento fundacional e o apoio do grupo à proposta brasileira para a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, bandeira do país à frente do bloco, nesta quarta-feira (24).

"Essa é uma aprovação histórica, um dia que entra para a história do Brasil e do mundo. Agradeço pelo trabalho de todos que contribuíram para esse resultado", disse o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, em reunião ministerial do G20 no Rio de Janeiro. (ANSA).

