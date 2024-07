'Aliança contra Fome é tema principal do G20', diz Lula

SÃO PAULO, 23 JUL (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza é o "tema principal" do mandato brasileiro à frente do G20 em 2024.

A iniciativa será formalizada nesta quarta-feira (24), em uma reunião ministerial do grupo no Rio de Janeiro, e estará aberta para adesão de todos os países do mundo.

"A fome não é um fenômeno da natureza. A pobreza é um fenômeno do comportamento humano, ou seja, dos dirigentes políticos. A ideia de criar essa coisa importante da aliança global é a razão principal, o tema principal, do G20", disse Lula em entrevista a correspondentes internacionais em Brasília.

"Pretendemos contar com muitos países", acrescentou o presidente da República. Segundo o petista, cada nação precisa "acabar com a fome" internamente, "e depois, o que sobrar, todo mundo se junta para ser solidário e resolver o problema".

"Na hora que você coloca o pobre no orçamento, você está colocando a fome. E nós, em apenas um ano e seis meses, já tiramos 24 milhões de pessoas do mapa da fome. É possível fazer", garantiu.

Segundo o Planalto, a expectativa é que Brasil e Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo, sejam os primeiros integrantes da aliança. (ANSA).

