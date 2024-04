Eventos paralelos à Agrishow ampliam espaço de networking e aprendizado

Os debates e encontros realizados em paralelo à Agrishow, uma das maiores feiras agropecuárias do país, em Ribeirão Preto (SP), estão se tornando tradição ao oferecer aos empreendedores espaço extra para networking e aprendizado.

Apenas o espaço Dabi Business Park, centro empresarial de capital ligado ao agro, deve receber quatro grandes eventos do setor: o 2º Rural Summit, o Open Harven, o AgriforLife Talks e o AgroCloud Day. Ao longo da 29ª edição da feira, neste ano, acontecem também visitações ao estilo "dia de campo" promovidas por diversas empresas locais, a exemplo das que estão sendo conduzidas todos os dias pela Shull Seeds, uma empresa especializada em híbridos de milho e sorgo, em seu centro de pesquisas e desenvolvimento.

Segundo os promotores dessas ações, o movimento intenso de público especializado gerado pela exposição internacional de tecnologia cria um ambiente único no interior paulista para o debate da agropecuária e suas diversas frentes. A ideia, portanto, não é competir com o evento, um dos maiores do mundo na área e cujo foco é a atualização do mercado, mas complementá-lo com a discussão de conteúdos e demandas do setor.

Paulo Pinheiro, presidente da Shull Seeds, afirma que o alcance da Agrishow é tao grande, tanto no âmbito nacional como internacional, que as visitas ao centro de pesquisas da empresa se multiplicam por oito durante este período. "São clientes atuais e potenciais que vêm conferir in loco as tecnologias e produtos com a possibilidade de observar, em condições reais, seu desempenho e aplicabilidade", diz Pinheiro. O modelo, para o executivo, permite ao produtor uma tomada de "decisão muito mais sólida na escolha de ferramentas".

O evento da Shull tem parceria da Tracbel Agro, New Irrigação e Santa Clara Agrociência e acontece no quilômetro 25 da Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, sentido Araraquara-Ribeirão Preto, a cerca de 30 minutos da entrada da Agrishow 2024.

Henrique Galvani, presidente da Arara Seed e co-realizador do Rural Summit com The Yield Lab Latam e Rural Ventures, diz que Ribeirão é um dos centros agrícolas mais produtivos do Brasil, e que receber uma feira com o peso da Agrishow cria a oportunidade perfeita para trazer temas inovadores à mesa. O evento reunirá cerca de 60 startups do agro e 27 fundos de investimentos que estarão na cidade em decorrência da feira.

"[Esses eventos] desempenham um papel vital na promoção de debates sobre diversos aspectos relevantes do agro, e um deles é a inovação e a digitalização do setor. Fazer o Rural Summit concomitante à Agrishow é crucial para difundirmos a mensagem do venture capital brasileiro no segmento", afirma o presidente da Arara Seed.

Galvani aponta ainda que Agrishow "não possui uma área específica de encontro entre venture capitalists [investidores de capital de risco] e startups do agro", como ocorre, por exemplo, no Agri Matching, outro evento importante da agricultura. Também lembra que após os encontros sempre há espaço para um networking mais próximo, no estilo happy hour, momento mais difícil de operar na escala de algo tão grandioso como a Agrishow.

Espaço político

A Agrishow também motivou, logo após a abertura oficial do evento, no domingo (28), um painel focado em geopolítica e agro na macroeconomia brasileira.

O Agrotalk Show, promovido no Hotel Mont Blanc em Ribeirão pela AGX Estratégias, reuniu cerca de 200 empresários do setor e produtores rurais. Também contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Entre os convidados do debate estavam ainda Aldo Rebelo, secretário municipal de Relações Internacionais de São Paulo, Rafael Erdreich, cônsul geral de Israel em São Paulo, e Paulo Junqueira, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto e ex-presidente da Agrishow.

Serviço:

Open Harven

Tema: Debates sobre o Agro

Data: Até 3 de maio

Horário: 8h às 10h

Informações: https://harvenschool.rds.land/open-harven-agrishow-2024

1º AgriforLife Talks - Especial Agrishow

Tema: Agricultura regenerativa

Data: 30 de abril (terça-feira)

Horário: 8h às 10h30

Informações e inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/1-agriforlife-talks-especial-agrishow/2422345

Agro Cloud Day

Tema: Computação em nuvem para o Agro

Data: 30 de abril (terça-feira)

Horário: 18h

Informações: https://darede.com.br/agro-cloud-day/

2º Rural Summit

Tema: Reunião de agtechs, grandes empresas e investidores

Data: 2 de maio (quinta-feira)

Agrimatching: 9h às 12h

Evento: 13h30 às 19h

Happy Hour: 19h ás 22hrs

Informações: https://ruralsummit.com.br/

Dia de Campo Sorgo e Milho Shull Seeds

Tema: Visita ao Centro de Pesquisas e Desenvolvimento

Data: Até 3 de maio

Horário: 8h às 10h

Informações: https://harvenschool.rds.land/open-harven-agrishow-2024