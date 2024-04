Advogado foi morto no Rio por atrapalhar facção em apostas online, diz MP

O advogado Rodrigo Marinho Crespo foi morto no centro do Rio de Janeiro, em fevereiro, porque incomodava uma organização criminosa que atuava na exploração de apostas online. A conclusão está na denúncia do Ministério Público enviada à Justiça.

O que aconteceu

A denúncia diz que o crime foi cometido por motivo torpe. "Demonstração de força e poder, haja vista que a atuação profissional da vítima, como advogado, vinha incomodando interesses escusos de organização criminosa atuante, dentre outras atividades, na exploração de jogos de apostas online", diz o MP-RJ.

O Ministério Público também ressalta que o assassinato aconteceu após uma emboscada: "Uma vez que o executor, ciente da rotina da vítima levantada após rotineira vigilância e monitoramento feita pelos demais denunciados, aguardou-a sair do trabalho, de maneira que foi atacada de inopino quando menos poderia supor o ataque".

A denúncia ainda afirma que há sinais claros de execução. O texto do MP-RJ destaca que o advogado foi atingido "por diversos disparos de arma de fogo, quando se encontrava de costas, em típico ato de execução sumária".

Atuação do advogado

Rodrigo Marinho Crespo tinha 42 anos e era sócio-fundador de escritório com foco em direito empresarial. Ele era formado na PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) e também tinha pós-graduação em Direito Civil Empresarial pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Áreas de atuação do escritório incluem Direito do Entretenimento e Jogos e mercado de criptoativos. A descrição sobre o primeiro tema, no site do escritório, informa atividades em segmentos como loterias estaduais e consultoria para implantação de operações relacionadas a jogos que possuem amparo legal, como corridas de cavalos e torneios de pôquer. Crespo escreveu no LinkedIn que costumava falar ali sobre regulamentação do mercado brasileiro de jogos lotéricos e registro de apostas.

Prisão preventiva

O juiz Cariel Bezerra Patriota decretou a prisão preventiva dos três homens suspeitos de executar o advogado, segundo o jornal Folha de S.Paulo. Os três já estão presos temporariamente.

Além de decretar a prisão preventiva, a Justiça aceitou a denúncia do MP-RJ, tornando-os réus. São eles: o policial militar Leandro Machado da Silva, Cezar Daniel Mondêgo de Souza e Eduardo Sobreira de Moraes.

O juiz também determinou o afastamento do cargo público e a suspensão do porte de arma de fogo do policial.