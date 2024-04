Prefeito exibe bandeira da Inter em resposta a padre fã da Juve

ROMA, 29 ABR (ANSA) - A rivalidade entre Internazionale e Juventus chegou até Solesino, na região do Vêneto, onde o prefeito e o padre da cidade italiana iniciaram uma grande disputa.

Elvy Bentani, prefeito do município e torcedor do clube nerazzurro, estendeu uma bandeira interista na fachada do prédio da prefeitura para celebrar a conquista do 20º Scudetto e "cutucar" o padre da igreja local, que é fã da Velha Senhora.

O ato do político, contudo, incomodou dom Marino Ruggero, pároco de Solesino, que havia exibido uma faixa dos bianconeri no lado de fora da igreja quando o clube de Turim ainda lutava pelo Scudetto.

"Caso o prefeito não retire, eu mesmo vou baixá-la. Vou esperar a final da Copa da Itália e, se a Juventus vencer, irei tocar os sinos para celebrar", disse o religioso.

Os opositores de Bentani também não aprovaram o seu gesto de amor pela Inter de Milão, pois consideraram uma "falta de respeito às instituições".

"Todos os membros da prefeitura são torcedores da Inter, talvez apenas um seja milanista, mas não declara publicamente", disse o prefeito.

Enquanto os torcedores da Inter celebram o título da Série A da Itália, os juventinos estão aguardando ansiosamente pela decisão da Copa da Itália, que será contra a Atalanta. (ANSA).

