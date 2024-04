Líder de milícia envolvido em tiroteio que matou estudante da UFRRJ é preso

Imagem: Polícia Civil do Rio

Do UOL, em São Paulo

A polícia prendeu o líder de uma milícia em Seropédica (RJ) envolvido no tiroteio que terminou com a morte de Bernardo Paraíso, de 24 anos, estudante da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro).

O que aconteceu

Miliciano foi detido nesta segunda-feira (29) com um comparsa que era seu braço-direito. O criminoso assumiu o comando da milícia em Seropédica após a morte de Tauã de Oliveira Francisco, conhecido como Tubarão, em fevereiro durante uma operação da polícia. Tubarão era rival de Zinho, que liderou a maior milícia da zona oeste do Rio, mas foi preso em dezembro após se entregar à PF (Polícia Federal).

Dupla vinha sendo monitorada pela polícia desde abril. Durante a operação prendeu os criminosos, eles tentaram fugir pulando um muro para a casa de vizinhos, mas eles acabaram cercados. Ninguém se feriu na força-tarefa.

Polícia apreendeu armas e carregadores com os criminosos. Eles estavam com dois fuzis calibre 762, 11 carregadores e munições de fuzil, além de dois coletes a prova de bala, cinco radio comunicadores e um carro clonado.

O UOL tenta localizar a defesa dos presos, mas os dois e seus respectivos defensores ainda não constam nos sistemas do TJ-RJ. O espaço está aberto para manifestações.