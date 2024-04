Índia convoca enviado do Canadá após evento em Toronto com slogans separatistas

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia convocou nesta segunda-feira o vice-alto comissário do Canadá e expressou “profundas preocupações e forte protesto” após slogans separatistas em apoio a uma pátria sikh serem expressados em um evento no qual o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, discursou.

As relações diplomáticas bilaterais azedaram no ano passado, depois de Trudeau dizer que o Canadá estava “ativamente investigando acusações confiáveis” de que agentes indianos estavam potencialmente ligados ao assassinato de um cidadão canadense em junho de 2023.

Hardeep Singh Nijjar, de 45 anos, foi morto a tiros no lado de fora de um templo sikh em 18 de junho, em Surrey, um subúrbio de Vancouver com grande população sikh. Nijiar apoiava uma pátria sikh na forma de um Estado independente do Calistão e foi designado pela Índia como “terrorista” em julho de 2020.

Nova Délhi negou qualquer papel formal do governo no assassinato de Nijjar.

O ministério de Relações Exteriores da Índia disse nesta segunda-feira que transmitiu “profundas preocupações e forte protesto” contra essas ações “continuando a serem permitidas sem controle no evento”.

Slogans apoiando o surgimento de um Estado separatista foram expressados em um evento em Toronto, segundo a agência de notícias ANI, na qual a Reuters tem uma participação minoritária.

“Nós sempre estaremos lá para proteger seus direitos e suas liberdades e sempre defenderemos sua comunidade contra ódio e discriminação”, disse Trudeau, segundo a ANI.

O Ministério de Relações Exteriores do Canadá não respondeu ao pedido por comentários em um primeiro momento.

(Reportagem de Tanvi Mehta; reportagem adicional de Ismail Shakil)