Ferrari disputará GP em Ímola com novidades no SF-24

ROMA, 16 MAI (ANSA) - A Ferrari desembarcará em Ímola, na Itália, completamente revisada e corrigida para tentar levar muita alegria aos seus torcedores no Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1.

A escuderia de Maranello pretende aproveitar o fator casa para reduzir a diferença da Red Bull na ponta do campeonato de construtores e, quem sabe, repetir os passos da McLaren em Miami, nos Estados Unidos, que venceu com Lando Norris.

Em Ímola, a Ferrari trará o primeiro pacote importante de atualizações para os SF-24 dos pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz, já testadas nas filmagens de Fiorano ocorridas na semana passada.

As novidades, de acordo com as intenções dos ferraristas, deverão melhorar o desempenho dos monopostos. As alterações promovidas possuem o objetivo de aumentar os pontos de carga e a eficiência da aerodinâmica dos carros, trazendo um ganho estimado de aproximadamente três décimos de segundo por volta.

Apesar dos rumores sobre a possível chegada do engenheiro Adrian Newey, da Red Bull, a Ferrari reforçará sua equipe com as chegadas de Loic Serra e Jerome d'Ambrosio, ambos da Mercedes, a partir de outubro.

Serra assumirá a chefia do departamento de engenharia de desempenho de chassis, enquanto D'Ambrosio ocupará a função de vice-diretor da escuderia.

"Depois de muitas corridas fora de casa, iniciaremos a temporada europeia e vamos fazer isso em Ímola, o autódromo mais próximo da nossa sede, que também leva o nome do nosso fundador.

Será um fim de semana muito intenso, pois teremos que avaliar cuidadosamente todas as novidades", disse o chefe de equipe da Ferrari, Frédéric Vasseur. (ANSA).

