Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem na última semana

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, apontando para uma força subjacente do mercado de trabalho.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 10.000 na semana encerrada em 11 de maio, para 222.000 em dado com ajuste sazonal, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 220.000 pedidos na última semana.

O declínio reverteu parte do salto da semana anterior, que havia levado os pedidos ao nível mais alto em mais de oito meses. O aumento foi atribuído, em grande parte, a uma alta nos pedidos em Nova York, relacionado às férias escolares de primavera.

Embora o mercado de trabalho permaneça saudável, ele está se reequilibrando de forma constante após o aumento total de 525 pontos-base na taxa de juros do Federal Reserve desde março de 2022 para esfriar a demanda na economia em geral.

O afrouxamento das condições do mercado de trabalho e a retomada da tendência de queda da inflação aumentaram as chances de um corte nos juros em setembro. No mês passado, o banco central dos EUA deixou sua taxa de juros de referência inalterada na atual faixa de 5,25% a 5,50%, onde está desde julho.

